ULUTEK Teknopark, 2026 yılına hızlı bir giriş yaparak bölgedeki girişimciler ve KOBİ'ler için kritik öneme sahip devlet desteklerinin ele alındığı bilgilendirme seminerine ev sahipliği yaptı.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın teknoloji ve inovasyon üssü ULUTEK Teknopark, 'Gelecek İçin İnovasyon' vizyonu doğrultusunda firmaların finansal kaynaklara erişimini kolaylaştırmaya devam ediyor. ULUTEK Seminer Salonu'nda gerçekleştirilen 'TÜBİTAK & KOSGEB Destekleri Bilgilendirme Semineri'nde, girişimcilerin ihtiyaç duyduğu güncel hibe ve teşvik süreçleri ele alındı. MAT Danışmanlık kurucuları Selman Nadir Akbaş ve Güler Karaköse'nin konuşmacı olarak yer aldığı seminerde, özellikle Ar-Ge ve inovasyon odaklı projeler için yol haritaları paylaşıldı.

'GİZLİLİK BAHANESİYLE DETAY SAKLAMAYIN'

Seminerin odak noktasını oluşturan TÜBİTAK destek programları ve başvuru süreçlerine ilişkin bilgiler paylaşan Selman Nadir Akbaş, kurumun proje değerlendirme süreçlerinde dikkat ettiği temel hususlara değindi. Başvuruların PRODİS (Proje Değerlendirme İzleme Sistemi) üzerinden yapıldığını hatırlatan Akbaş, şeffaflık konusunda da uyarılarda bulundu.

Akbaş, 'TÜBİTAK'ın temel beklentisi; üzerinde çalıştığınız konunun fikri ve sınai mülkiyet haklarını alıp, hem yurt içinde hem de yurt dışında koruyarak ticarileştirmenizdir. Kurum, ticarileşmeyecek bir maceraya destek vermek istemiyor. Bu nedenle 'veri gizliliği' gerekçesiyle üstü kapalı proje yazmayın; hakemler projenin gerçekten hayata geçip geçmeyeceğini tüm adımlarıyla görmek istiyor. Ayrıca yapay zekâ kullanımı serbest olsa da, projede nasıl ve ne ölçüde kullanıldığının açıkça belirtilmesi gerekiyor' ifadelerini kullandı.

TÜBİTAK projelerinin sabır gerektirdiğini vurgulayan Akbaş, 'Bir projenin değerlendirmesi 3 ila 6 ay sürse de, ticarileşme izleme süreçleriyle birlikte projenin gündeminizden çıkması 6-7 yılı bulabiliyor. Ayrıca TÜBİTAK projeleri mutlaka ön finansmana ihtiyaç duyar; bu yüzden firmanın finansal gücünün ve ekibinin yetkinliğinin güçlü olması şart' dedi.

'KOSGEB BAŞVURULARI İÇİN SON GÜNLER'

KOSGEB'in yeni dönem desteklerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Güler Karaköse ise özellikle 'İş Geliştirme Desteği' kapsamındaki fırsatlara dikkat çekti.

2026 yılı ilk dönem başvurularının 31 Ocak'ta sona ereceğini hatırlatan Karaköse, destek limitlerinin girişimciler için önemli bir kaldıraç oluşturduğunu ifade etti. Karaköse sunumunda 'KOSGEB, 'İş Geliştirme Desteği' kapsamında 1,5 milyon TL'ye varan, yüzde 80 oranında geri ödemeli destek sağlayarak firmaların büyüme sürecini desteklemeyi hedefliyor. Özellikle yazılım, personel ve makine-teçhizat giderlerinin desteklenmesi, teknoloji odaklı girişimlerin elini güçlendiriyor. Girişimcilerimizin 31 Ocak tarihine kadar nitelikli projelerle başvurularını tamamlamaları büyük önem taşıyor' diye konuştu.

Etkinlik, katılımcıların sorularının yanıtlandığı interaktif soru-cevap bölümüyle sona erdi.