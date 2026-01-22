Rekabet Kurumu; Atasun Optik ve RayBan, Vogue, Oakley gibi gözlük markalarının çatı şirketi olan EssilorLuxottica hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, sektörün lider gözlük üreticisi Essilor Luxottica şirketi ile ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

Soruşturmada şirketin, optik camlardan kontakt lenslere, gözlük makinelerinden sarf malzemelerine kadar geniş bir ürün grubunda 'fiili münhasırlık' oluşturarak Kanun'u ihlal edip etmediği inceleneceği kaydedildi.

Yürütülen önaraştırma neticesinde oftalmik lenslerin toptan satışı, kontakt lenslerin toptan satışı ile oftalmik makine teçhizat ve sarf malzemelerinin üretimi ve dağıtımı pazarlarında çeşitli uygulamalar yoluyla fiili münhasırlık oluşturarak 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. ve 6. maddelerini ihlal ettiği şüphesiyle EssilorLuxottica S.A. hakkında soruşturma açılmasına karar verildiği duyuruldu.