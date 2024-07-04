Rotary 2440 Bölgesi’nin düzenlediği 2024-2025 proje tanıtım basın toplantısında geçmiş dönem projeleri de anlatıldı. Basın açıklaması açılış konuşmaları ile gerçekleştirildi.Reyhan ÖZBAKIR/Emirhan AKGÜL/HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Uluslararası Rotary Bölge 2440. Bölge Bursa'da dönem faaliyetlerini açıklamak üzere bir araya geldi.

Basın toplantısında, geçmiş dönem faaliyet raporu özetleri kısaca anlatıldı.

Asıl amaçlarının çocukların kültürünü, bilgisini geliştirmek olduğunu belirten Ünal Çelik, “Nilüfer Belediyesinin destekleriyle beraber yaptığımız ‘Boyun Kadar Kitap Oku’ projemiz var. Geçtiğimiz sene, 40 binden fazla kitap okuyan öğrencimiz vardı. Her yılın sonunda en çok kitap okuyan 120 öğrenciye şehir dışı gezi ödülü veriyoruz öğretmenleriyle beraber. Kitap hediyeleri veriyoruz, tiyatro biletleri veriyoruz. Bu etkinliklerle çocuklarımızı kitap okumaya teşvik ediyoruz.” dedi.

Tarımda gereken destekleri sağlayacaklarını söyleyen Bandırma Rotary Kulübü Başkanı Cem Aldağ, “Bandırma Rotary Kulübü 41 yıldır aktif olan köklü kuluplerdendir. Biz Erdek Limanı içerisinde farkındalık projesi olarak, deniz ve liman içerisindeki çöpleri çıkartıyoruz, çevreyi temizliyoruz. Biz temizledikçe daha çok kirleniyor fakat biz durmuyoruz temizlemeye devam ediyoruz. Bu sene 13.'sünü düzenleyeceğimiz tarım projemiz var. Çiftçilerimizin uzmanlara sorunlarını anlatmaları ve çözümlerin bulunması için bir tarım paneli düzenleyerek, çiftçilerimize destek olmaya çalışıyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Rotary'nin 1985 yılından beri en öncelikli hedefi olan END POLIO NOW- Çocuk Felcini Şimdi Bitir çalışmalarının da aralıksız devam ettiğini belirten Rotary Bölge 2440 Federasyon Başkanı Mert Korur şu sözleri kullandı:

“2440 olarak adlandırdığımız bölgemiz 70 kulüp, 1 uydu kulüp ile 1794 üyeye, rotaract kulüpleri olarak 40 kulüp 654 üyeye, Interaft kulüp olarak ise 31 kulüp ve 628 üyeye ev sahipliği yapmaktayız. Belki bilirsiniz, fotojenik hafıza, bir sayfayı saniyeler içerisinde okuyup, bir kitabı 15 dakikada bitiren özel yetiştirilen insanlar da var. Biz de bu gibi insanlar yetiştirebilmek için boyun kadar kitap oku projesi gerçekleştirdik. Sivil toplum kuruluşlarıyla gücümüzü bir araya getirerek daha fazla insana etki etmek istiyoruz. Rotary sihri, aslında son yıllara baktığınız zaman içerisinde bir eylem içermeyen temadır. Rotary kulüplerimizin yapmış olduğu projeler, başkalarının hayal edemeyecekleri problemleri çözmemizdir. En büyük projelerimiz, hasta çocuk sonlandırma projemizdir. Umuyoruz ki 2026 yılında bu projeyi başarıyla gerçekleştireceğiz. 1985 yılında 200.000 çocuk hastayken, bu yıl sadece Afganistan’da ve Pakistan’da 5’er tane çocuk felci vakası görüyoruz. Hedefimiz bu sayıyı 2026 yılında sonlandırmaktır. Rotary aynı zamanda dünya barışına büyük destek vermektedir. İstanbul Bahçeşehir Üniversitesinde de bir barış merkezi açmış bulunmaktayız. 22-25 Şubat arası gerçekleştirecek barış konferansında ıluslararası başkanımınızın da yanında olacağız. 6 Temmuzda da Atatürk’e bağlılığımızı ifade etmek üzere yaklaşık 1000-1250 Rotary üyesi olarak Anıtkabir’e ziyarette bulunacağız. 30 Ağustos Çanakkale yüzme yarışlarımız bizim en önemli etkinliklerimizden bir tanesi. Geçtiğimiz sene 700-800 katılanımız vardı. Bu sene ise 1250 katılımcıya sahibiz. Bu yarışma uluslararası bir yarışmadır. Önem verdiğimiz gençlerimiz için mentorluk programları kuruyoruz. Hayatını ve kariyerini planlamak isteyen gençlerimize işinde uzman mentorlar ile eğitim veriyoruz. Deprem zamanında yardım amaçlı olarak 1 milyon dolardan fazla bir parayı 23 proje ile deprem bölgelerinde harcamış olduk. Önceliğimiz barınmaydı. Kimisinin parası vardı alacak yer bulunamıyordu. Kimisinin parası yoktu. Biz deprem bölgelerine konteyner evler ve su arıtma bölgeleri kurduk. Bunun yanı sıra deprem zamanında öğrencilerimizin eğitimlerinden eksik kalmamaları için, çeşitli bölgelere çeşitli liseler, okullar kurduk. Hastanelerin bile kullanılamaz hale geldiği bölgelerde mobil diş kliniği kurduk. Böylece deprem bölgelerini gezip yardımda bulunma şansımız oldu. Deprem bölgelerinde, uzuvlarını kaybetmiş kişilerin büyük desteğe ihtiyaçlarının oldğunu gördük. Deprem bölgesinde insanlar ailelerini kardeşlerini, en yakın arkadaşlarını kaybettiler. Bunun yanında uzuvlarını kaybettiler. Rotary olarak, kişilerin ihtiyaçları doğrultusunda gerekli bölgelere, gerekli kişilere protez uzuv desteği sağladık.”