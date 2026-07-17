Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Yaz Okulu kapsamında Sakarya Üniversitesi TÖMER iş birliğiyle dünyanın farklı ülkelerinden gelen öğrencileri ağırladı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen tanıtım gezilerine bu kez farklı ülkelerden Sakarya'ya gelen öğrenciler konuk oldu. Şehrin tarihi, kültürel ve doğal lokasyonlarını ziyaret eden öğrenciler, akabinde Muharrem ayı dolayısıyla SAMEK Mutfak Atölyesi tarafından düzenlenen aşure etkinliğine katıldı.

Etkinlikler kapsamında Büyükşehir Belediyesi'nin tanıtım gezilerine konuk olan öğrenciler, şehrin tarihi, kültürel ve doğal lokasyonlarını ziyaret etme fırsatı buldu.

Programda Sakarya İl Ormanı Tabiat Parkı'nda yürüyüş yapan öğrenciler, akabinde şehrin kuzey lokasyonuna gerçekleştirilen gezilerde, Sakarya Botanik Vadisi ve Karasu Yenimahalle'yi ziyaret etti. Programın son bölümünde Türkiye'nin tek parça en büyük longozu olan Acarlar Longozunu ziyaret eden öğrenciler muhteşem doğanın keyfini çıkardı.

AŞUREYİ BİRLİKTE HAZIRLADILAR

Ziyaretlerin ardından tatlı bir mola veren öğrenciler, Muharrem ayı dolayısıyla SAMEK Mutfak Atölyesi tarafından düzenlenen aşure etkinliğine katıldı. Geleneksel Türk mutfağının önemli lezzetlerinden biri olan aşureyi uygulamalı olarak deneyimleyen öğrenciler, hem mutfak kültürünü tanıdı hem de keyifli anlar yaşadı. Etkinliğe ayrıca Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı İlhan Yılmaz ile Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin'de katıldı.