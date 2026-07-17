Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği Katılımcı Bütçe Toplantıları'nın yedincisi Menteşe'de gerçekleştirildi. Toplantıda 2026 yılı bütçesi, altyapı yatırımları ve vatandaş talepleri ele alınırken, MUSKİ bütçesinin yaklaşık yüzde 50'sinin yatırımlara ayrılacağı açıklandı.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Katılımcı Bütçe Toplantıları kapsamında yedinci buluşma Menteşe Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde yapıldı. Toplantıya Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül, MUSKİ Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Demirel, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Toplantıda bugüne kadar gerçekleştirilen altyapı çalışmaları değerlendirilirken, 2026 yılı yatırım programına ilişkin planlamalar ve vatandaşlardan gelen talep ve öneriler görüşüldü.

'BÜTÇENİN YÜZDE 50'Sİ YATIRIMA AYRILIYOR'

MUSKİ Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Demirel, 2026 yılı bütçesinin yaklaşık yarısının yatırımlara ayrılacağını belirterek, '16 milyar 628 milyon liralık bütçemizin yaklaşık 8 milyar lirasını, yani yüzde 50'sini yatırımlara ayırıyoruz.' dedi.

MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül ise kurum bütçesinin yüzde 92'sinin öz gelirlerden oluştuğunu belirterek, içme suyu ve kanalizasyon hizmetlerinden elde edilen kaynaklarla personel, enerji giderleri ve yatırımların karşılandığını söyledi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, MUSKİ'nin son iki yılda mali ve kurumsal açıdan önemli bir dönüşüm geçirdiğini ifade etti. Göreve geldiklerinde MUSKİ'nin yatırım kapasitesinin sınırlı olduğunu belirten Aras, Büyükşehir Belediyesi desteği, mali disiplin ve kayıp-kaçakla mücadele çalışmalarıyla bütçenin 4,5 milyar liradan 16,6 milyar liraya yükseltildiğini söyledi.

Aras, 'Önceliğimiz kasada para tutmak değil, o kaynağı vatandaşımıza hizmet olarak geri döndürmektir.' ifadelerini kullandı.

ALTYAPIYA ULUSLARARASI FİNANSMAN DESTEĞİ

Altyapı yatırımlarında uluslararası finansman kaynaklarından da yararlandıklarını belirten Başkan Aras, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Fransız Kalkınma Ajansı kaynaklarıyla toplam 112,5 milyon avroluk finansman sağlandığını açıkladı. Güneş enerjisi yatırımları ve kayıp-kaçakla mücadele çalışmalarıyla maliyetlerin azaltılmasının hedeflendiğini belirten Aras, 'Bizim için başarı, vatandaşlarımızın 'MUSKİ bu işi çözer' diyebilmesidir.' dedi.

Su ve kanalizasyon hizmetlerinin temel ihtiyaç olduğunu vurgulayan Ahmet Aras, özellikle kırsal bölgelerde yaşanan altyapı sorunlarının çözümü için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Aras, '2025 ve 2026 yılında Muğla'da 'Benim köyümde su akmıyor' denmesini kabul edemeyiz. Önceliğimiz her ilçemizde içme suyu ve kanalizasyon yatırımlarını hızla tamamlamak.' diye konuştu.

Katılımcı Bütçe Toplantıları ile vatandaş, muhtar ve sivil toplum kuruluşlarının görüşlerinin yatırım planlarına doğrudan yansıtılması hedefleniyor. Elde edilen önerilerin MUSKİ'nin 2026 yılı bütçesi ve yatırım programında değerlendirilmesi planlanıyor.