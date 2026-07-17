Gürsu Erzurumlular Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından geleneksel olarak düzenlenen Aşure Programı, geniş katılımla gerçekleştirildi.

Enver GÜLER / BURSA (İGFA) - Dernek binasında düzenlenen programa siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, hemşehriler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program sonrasında açıklamada bulunan Gürsu Erzurumlular Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Secahattin Sönmez, yoğun katılımdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, düzenlenen geleneksel Aşure Programımıza yoğun ilgi göstererek yalnız bırakmayan kıymetli protokol üyelerine sivil toplum kuruluşlarımızın değerli temsilcilerine, kıymetli hemşehrilerimize ve tüm misafirlerimize gönülden teşekkür etti.

Katılımcılara aşure ikramının yapıldığı program, samimi sohbetler ve birlik beraberlik mesajlarıyla sona erdi.