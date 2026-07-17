Maltepe Belediyesi'nin talebi doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Miras ekipleri tarafından yürütülen restorasyon çalışmaları tamamlandı.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi, kentin tarihi ve kültürel mirasını koruma hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Maltepe Belediyesi Miras ekipleri ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Miras ekipleriyle iş birliği içerisinde yürütülen restorasyon çalışmaları kapsamında Maltepe'nin geçmişine tanıklık eden önemli kültür varlıkları titizlikle restore edilerek gelecek kuşaklara aktarılacak şekilde yeniden düzenlendi. Yapılan çalışmalarla yalnızca tarihi yapılar korunmadı; aynı zamanda ilçenin ortak hafızasını oluşturan kültürel değerler de yaşatılarak kent yaşamına yeniden kazandırıldı.

Restorasyon çalışmaları kapsamında Osmanlı döneminden günümüze ulaşan Beşçeşmeler, özgün mimari özellikleri korunarak yenilendi. Tarihi taş dokusu temizlenen yapıda zaman içerisinde meydana gelen bozulmalar giderilirken, yapının tarihsel kimliği titizlikle muhafaza edildi.

Başıbüyük Mahallesi'nde bulunan Ahmet Baba Türbesi'nde gerçekleştirilen çalışmalarla yapının yıpranan bölümleri onarıldı, çevre düzenlemesi yapıldı ve ziyaretçiler için daha güvenli bir kullanım alanı oluşturuldu. Bölgenin önemli manevi değerlerinden biri olan türbe, yapılan restorasyonla yeniden hak ettiği görünüme kavuştu.

SÜREYYA PAŞA TÜRBESİ'NDEN FEYZULLAH EFENDİ ÇEŞMESİ'NE:

Maltepe'nin gelişiminde önemli izler bırakan Süreyya Paşa'nın anısını yaşatan türbede de kapsamlı koruma çalışmaları gerçekleştirildi. Yapının tarihi dokusu korunurken, zamanın etkisiyle oluşan yıpranmalar giderildi ve özgün mimari detayları ortaya çıkarıldı. 1728 yılında inşa edilen ve ilçenin en önemli tarihi eserlerinden biri kabul edilen Feyzullah Efendi Çeşmesi de restorasyon programı kapsamında yenilendi. Osmanlı döneminin zarif taş işçiliğini günümüze taşıyan çeşmede taş yüzeyler temizlendi, kitabeler koruma altına alındı ve yapının tarihi kimliği titizlikle muhafaza edildi.

Çalışmalar kapsamında Maltepe Merkez Mezarlığı'nda da tarihi mezar taşları ile kültürel değer taşıyan alanlarda bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirildi. Alanın tarihi dokusu korunurken çevre düzenlemeleriyle ziyaretçiler için daha düzenli ve erişilebilir bir ortam oluşturuldu.