Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve beraberindeki heyet, Sultangazi Yunus Emre Gençlik ve Spor Merkezi’ni ziyaret ederek geleceğin şampiyonlarıyla bir araya geldi. Ziyarette, gençliğe yapılan yatırımların sadece bugünü değil, Türkiye'nin geleceğini şekillendireceği vurgulandı.

Sultangazi’de sporun ve gençliğin kalbi, Yunus Emre Gençlik ve Spor Merkezi’nde attı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın katılımıyla gerçekleştirilen ziyarette, tesis bünyesinde ter döken genç sporcuların heyecanı ve azmi görülmeye değerdi. Ziyareti Eğitim görevlisi Gülçin Mete sosyal medya hesabında paylaşarak "

Gençliğe yapılan yatırım, geleceğe atılan en sağlam imzadır.

Dün, Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın BAK ile birlikte Sultangazi Yunus Emre Gençlik ve Spor Merkezi’ni gezerken genç sporcuların heyecanına tanıklık ettik.

Bir spor salonu sadece antrenman yapılan bir yer değildir; karakterin, disiplinin ve hayallerin inşa edildiği bir okuldur.

Güçlü gençler yetiştirmek, geleceğe bırakılacak en değerli mirastır." mesajını verdi.

Ziyaret esnasında antrenman yapan çocuklarla ve gençlerle yakından ilgilenen heyet, sporcuların heyecanına ortak olurken, sporun bir toplumun gelişimindeki rolüne dikkat çekti.

Sadece Bir Spor Salonu Değil, Bir Yaşam Okulu

Gezinin en dikkat çekici anları, genç sporcuların antrenman sahalarında yaşandı. Bakan Osman Aşkın Bak ve heyet üyeleri, gençlerin disiplinli çalışmalarını yerinde inceledi. Ziyaret sonrasında yapılan değerlendirmelerde, modern spor tesislerinin sadece fiziksel gelişimi destekleyen alanlar olmadığı, aynı zamanda bireysel karakteri şekillendiren birer eğitim yuvası olduğu ifade edildi: "Bir spor salonu sadece antrenman yapılan, taktiklerin öğrenildiği kuru bir alan değildir. Burası; karakterin, sarsılmaz bir disiplinin, takım ruhunun ve en önemlisi büyük hayallerin inşa edildiği bir okuldur."

Güçlü Gençlik, Güçlü Gelecek

Gençliğe yapılan her yatırımın, ülkenin yarınlarına atılmış en sağlam imza olduğunu belirten yetkililer, bu tür tesislerin sayısının artmasının önemine değindi. Sporun gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmasının yanı sıra onlara kazandırdığı vizyonun altı çizildi.

Gençlik Merkezlerinin Topluma Sağladığı Kazanımlar:

Karakter ve Disiplin: Genç sporcular, düzenli antrenmanlarla hayat boyu ihtiyaç duyacakları öz disiplini kazanıyor.

Sosyal Entegrasyon: Farklı arka planlardan gelen gençler, sporun birleştirici gücüyle güçlü arkadaşlıklar kuruyor ve takım çalışmasını öğreniyor.

Sağlıklı Nesiller: Dijital dünyanın getirdiği hareketsiz yaşama karşı, fiziksel olarak aktif ve sağlıklı bir nesil yetişiyor. İzmir'de Büyükşehir'den gençlere sörf deneyimi İçeriği Görüntüle

Geleceğin Mirası: Bugün burada yetişen gençler, yarın uluslararası arenalarda bayrağımızı dalgalandıracak potansiyel şampiyonlar haline geliyor.

Geleceğe Bırakılacak En Değerli Miras

Sultangazi Yunus Emre Gençlik ve Spor Merkezi’nde sergilenen bu dinamizm, Türkiye'nin spor altyapısına verdiği önemin en somut göstergelerinden biri oldu. Yetkililer, "Güçlü gençler yetiştirmek, bu ülkenin geleceğine bırakabileceğimiz en değerli ve en kalıcı mirastır" diyerek, spora ve sporcuya yönelik desteklerin kararlılıkla devam edeceğinin mesajını verdi.

Ziyaret, genç sporcularla çekilen hatıra fotoğrafları ve geleceğe dair başarı dilekleriyle son buldu.