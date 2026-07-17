Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, Çaybaşı Deresi'nde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Dere yatağı ve çevresinde biriken atıklar toplanırken, mahalle muhtarları da vatandaşlara çevreyi temiz tutma çağrısında bulundu.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ile MASKİ Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, Çaybaşı Deresi'nde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Ortak çalışma kapsamında dere yatağı ve çevresinde biriken atıklar temizlenirken, çevre kirliliğinin önlenmesi ve dere ekosisteminin korunması hedeflendi.

Ekipler, düzenli aralıklarla sürdürülen çalışmalarla kötü koku ve görüntü kirliliğinin önüne geçmeyi, aynı zamanda dere içerisindeki canlı yaşamını korumayı amaçlıyor.

Tunca Mahallesi Muhtarı Suna Marangoz, Çaybaşı Deresi'nin tarihi ve doğal değerine dikkat çekerek, vatandaşlardan daha duyarlı olmalarını istedi. Marangoz, 'Çaybaşı Deresi, mitolojiden Osmanlı dönemine uzanan geçmişiyle Manisa'nın önemli değerlerinden biri. Ulu çınar ağaçları ve akan suyun sesiyle kentimize nefes aldıran nadir alanlardan. Büyükşehir Belediyemiz düzenli olarak gelip deremizi temizliyor. Ancak ne yazık ki dereye çeşitli atıklar bırakılıyor. Tüm hemşehrilerimizden ricamız, çöplerini dereye değil çöp konteynerlerine atmaları. Küçük bir duyarlılıkla doğamızı hep birlikte koruyabiliriz' dedi.

Mutlu Mahallesi Muhtarı İsmail Barmaksız da dereye bırakılan atıkların mahallelere yakışmadığını belirterek, 'Çaybaşı Deresi düzenli olarak temizleniyor. Ancak zaman zaman dere içerisinde halı, koltuk gibi büyük atıklarla karşılaşıyoruz. Bu görüntüler ne Mutlu Mahallesi'ne ne Tunca'ya ne Topçu Asım'a ne de Dere Mahallesi'ne yakışıyor. Çöpün yeri dere değil, çöp konteyneridir. Deremizde balıklar yaşıyor, doğal hayat devam ediyor. Belediyemiz üzerine düşeni yapıyor. Vatandaşlarımızın da aynı hassasiyeti göstermesini bekliyoruz' dedi.