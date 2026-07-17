Beylikdüzü Belediyesi tarafından hayata geçirilen anne çocuk merkezlerinde yıl boyunca düzenlenen etkinlik, atölye çalışmaları ve uzman konukların katılımıyla gerçekleştirilen söyleşi programlarına yaz dönemi nedeniyle bir aylık ara verildi.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi bünyesinde hizmet veren anne çocuk merkezleri yıl boyunca çocukların gelişimini, ebeveynlerin ise bilgi ve farkındalığını artırmaya yönelik düzenlediği atölye çalışmaları, çeşitli etkinlikler ve alanında uzman isimlerin katılımıyla gerçekleştirilen söyleşi programlarına yaz dönemi nedeniyle bir aylık ara verdi.

Eylül ayında yeniden başlayacak programlar öncesinde düzenlenen yıl sonu şenliğinde ise aileler çocuklarıyla kaliteli zaman geçirirken, merkezlerden yıl boyunca faydalanan katılımcılar da yaz tatili öncesinde bir araya gelme fırsatı buldu.

OYUN VE EĞLENCE BİR ARADA

Yaşam Vadisi'nde düzenlenen şenlikte çocuklar birbirinden eğlenceli oyunlarla doyasıya vakit geçirirken, anne ve çocuklar birlikte gerçekleştirilen Anne-Çocuk Zumbası etkinliğinde müzik eşliğinde eğlendi. Programın ilgi gören bölümlerinden biri olan uçurtma yapımı atölyesinde ise çocuklar aileleriyle birlikte kendi uçurtmalarını hazırlayarak hem el becerilerini geliştirdi hem de birlikte üretmenin keyfini yaşadı. Eylül ayında tekrar faaliyetlerine başlayacak olan merkezlerden yeni dönemde de tüm vatandaşlar ücretsiz olarak faydalanabilecek.