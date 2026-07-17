Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşama aktif katılımını desteklemek amacıyla hayata geçirdiği Gezici Umut Atölyesi, Ferizli, Kocaali, Taraklı ve Pamukova ilçelerinde özel gereksinimli bireylerle buluştu.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü aracılığıyla yürüttüğü Gezici Umut Atölyesi ile özel gereksinimli bireyleri mahallelerinde ziyaret ederek sosyal etkileşimi güçlendirmeye devam ediyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında ekipler, Ferizli'nin Sinanoğlu Mahallesi, Kocaali'nin Şerbetpınarı, Kestanepınarı ve Karadere mahalleleri, Taraklı'nın Yenidoğan Mahallesi ile Pamukova'nın Elperek Mahallesi'nde özel gereksinimli bireylerle bir araya geldi.

Program kapsamında yalnızca özel gereksinimli bireylerle değil, aileleriyle de bir araya gelindi. Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü personelleri ailelerin talep ve ihtiyaçlarını dinlerken, sunulabilecek hizmetler ve çözüm önerileri üzerine karşılıklı değerlendirmelerde bulundu. Gerçekleştirilen atölye çalışmalarında ise katılımcılar çeşitli etkinliklerle keyifli vakit geçirirken el becerilerini geliştirme imkânı buldu.

