GİRESUN (İGFA) - Giresun ekipler, özellikle kayalık ve ulaşımı zor yüksek kesimlerde, İtfaiye Müdürlüğü ile koordineli olarak budama ve çevre temizliği çalışmaları gerçekleştiriyor.

Yabani otların temizlenmesi ve görüntü kirliliğinin önlenmesine yönelik titizlikle yürütülen çalışmalar sayesinde hem kent estetiği korunuyor hem de oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçiliyor.

Öte yandan, Bulancak Durağı bölgesindeki orta refüjde de ot biçme ve kapsamlı temizlik çalışmaları devam ediyor. Uzayan otlar biçilirken, çevrede biriken atıklar da temizlenerek refüjler daha düzenli, temiz ve estetik bir görünüme kavuşturuluyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, belirlenen program doğrultusunda şehir genelindeki parklar, yeşil alanlar, refüjler ve ortak kullanım alanlarında bakım çalışmalarının aralıksız devam edeceğini belirtti.

Yetkililer, amaçlarının vatandaşlara daha temiz, daha yeşil ve daha yaşanabilir bir Giresun sunmak olduğunu vurguladı.