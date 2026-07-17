İstanbul'da Bakırköy Belediyesi'nin düzenlediği Açık Hava Sinema Günleri, nostaljik atmosferiyle devam ediyor.

İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Belediyesi tarafından yaz akşamlarına renk katmak amacıyla düzenlenen Açık Hava Sinema Günleri devam ediyor.

Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen ikinci film gösteriminde Bakırköylüler, nostaljik açık hava sineması deneyimini doyasıya yaşadı.

Vatandaşlar, 'Hükümet Kadın 2' filmini birlikte izlerken geçmişin mahalle sinemalarını hatırlatan nostaljik bir atmosfer oluştu. Gösterim boyunca katılımcılara patlamış mısır ikram edilerek sinema keyfi tamamlandı. Komşuluk ve dayanışma duygusunu güçlendiren Açık Hava Sinema Günleri, yaz boyunca her perşembe günü Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde aynı yer ve saatte devam edecek.