Depremin yaralarını sarmak için yürütülen 'asrın inşa seferberliği', uluslararası basının dikkatini çekti. 20'ye yakın ülkeden gelen gazeteciler, Türkiye'deki yeniden yapılanma sürecini yerinde inceleyerek hız ve koordinasyonu övdü.

HATAY (İGFA) - Hatay'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, yerli ve yabancı basın mensuplarına depremden etkilenen 11 ildeki inşa süreci hakkında bilgi verildi. Bakan Kurum, bölgede 3 bin 481 şantiyede yaklaşık 200 bin mimar, mühendis ve işçinin görev yaptığını belirterek, 'Her saat 23, her gün 550 konut inşa ediyoruz. Yıl bitmeden 453 bin konutun tamamını hak sahiplerine teslim edeceğiz' dedi.

Toplantıya katılan yabancı gazeteciler, deprem sonrası bölgenin hızla yeniden inşa edilmesinden etkilendiklerini ifade etti.

Uruguay'dan gelen Mariana Andrea Mendez Ruker, 'Depremden sonra burada kelimenin tam anlamıyla hiçbir şey yoktu; bugün hayat dolu ve başarılarla dolu bir tablo var' dedi.

Mekke'den Ahmed Halabi Salih ise 'Bu olağanüstü hız ve işçilik, sadece Türkleri değil, bütün Müslüman toplumu gururlandırıyor' yorumunu yaptı.

Latin Amerikalı gazeteci Roberto Trobajo Hernandez ise, Türkiye'nin halkıyla bütünleşmiş yönetim anlayışını takdir ederek, 'Sadece 2 yılda bu kadar insana konut sağlanması, Türk hükümeti için halkın öncelikli olduğunu gösteriyor' dedi.

https://twitter.com/murat_kurum/status/1985974776251240569

Bunun üzerine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise 'Dünyanın neresine giderseniz gidin bizdeki muhalefeti bulamazsınız. O yüzden bunu örnek almayın' diyerek yanıt verdi.Bakan Kurum, gazetecilerle birlikte Hatay'da Tarihi Meclis Binası, Atatürk Caddesi ve Antakya merkezde incelemelerde bulundu.

Hatay'daki son durum hakkında bilgi veren Kurum, 'Tarihi ihya projeleri aslına uygun şekilde devam ediyor. Asi Nehri'nin kenarına huzurla vakit geçirilebilecek alan kazandırıyoruz. Hatay'da 86 bin konutu inşa ettik; yıl sonu itibarıyla bu sayı 153 bine çıkacak. Tarihiyle, kültürüyle, medeniyetler beşiği olan Hatay ayağa kalkmış olacak' dedi.

Toplantıda Bakan Kurum, Türkiye'nin yeniden inşa sürecinin sadece binaları değil, şehirleri ve hayatları yeniden inşa ettiğini vurgulayarak, 'Türkiye, dayanışma gücüyle yeniden doğuyor' ifadesini kullandı.

Uluslararası gazeteciler ise çalışmaların dünyaya örnek olacak bir hız ve kararlılıkla yürütüldüğü görüşünde birleşti.