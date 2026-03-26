Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Pastırmasının Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili aldığını duyurdu.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Pastırmasının Türkiye'nin AB'den coğrafi işaret tescili alan 46'ncı ürünü olarak listede yerini alması sürecindeki gayretlerinden dolayı Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür etti.

Gastronomi dalında UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Kreatif Şehirler Ağı Ulusal Listesi'nde yer alan Kayseri'nin zengin mutfak kültürünü dünyaya tanıtma gayretini sürdüren Başkan Büyükkılıç, bu doğrultuda proje ve yatırımlarını sürdürürken, şehrin eşsiz lezzetlerinin uluslararası tescil ve tanınırlığı için de girişimlerde bulunarak gelişmeleri yakından takip ediyor.

Bu çerçevede Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Pastırmasının Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili alan 46'ncı ürün olduğunu duyurdu. Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin, dayanışma içerisinde şehrin değerlerine sahip çıktığını kaydederek, 'Zengin mutfağı ile UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Kreatif Şehirler Ağı Ulusal Listesi'nde yer alan Kayseri'mizi şehrin tüm kamu kurum ve kuruluşları, oda ve STK'ları ile dayanışma içerisinde tüm dünyaya tanıtma gayretimiz sürüyor. Bu gayretlerimiz de elhamdülillah meyvelerini veriyor. Kayseri Pastırmamız Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili alan 46'ncı ürün oldu' dedi.

Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin kentin gastronomi alanındaki atılımına sunduğu katkılara dikkat çekerek, 'Büyükşehir Belediyesi olarak Gastronomi Günleri düzenliyor, şehrimizin mutfağını tanıtıyor, Mutfak Sanatları Merkezi'miz ile hem lezzetlerimizin tanıtımını sağlıyor hem de gastronomi eğitimleri veriyoruz. Kadim kent Kayseri'nin her bir köşesinde hem tarih hem de eşsiz lezzetler yer alıyor' ifadelerini kullandı.

Kayseri Pastırmasının AB tescil sürecindeki gayretlerinden dolayı Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, 'Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaretle tescillenen 46. ürün olan pastırma ile şehrimizin emeğini, alın terini ve asırlık ustalığını dünyaya bir kez daha gururla duyurduk. Biz Kayseri olarak sadece üretmiyoruz; değerlerimizi koruyor, markalaştırıyor ve bunları geleceğe emin adımlarla taşıyoruz. Bu gururda başta, Tarım ve Orman Bakanı'mız Sayın İbrahim Yumaklı ile TOBB Başkanı'mız Rifat Hisarcıklıoğlu'na, Kayseri Ticaret Odası Başkanı'mız Ömer Gülsoy'a, Kayseri Ticaret Borsası Başkanı'mız Recep Bağlamış'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' şeklinde konuştu.

Kayseri Pastırması, Türkiye'nin AB coğrafi işaret tescilli ürünler listesinde Adana Şalgamının ardından 46'ncı sırada yerini aldı.