Düzce'nin Boğaziçi Beldesi Şekerpınar Mahallesi mevkisinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobilde maddi hasar oluştu.
Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre, Düzce'nin Boğaziçi Beldesi'nde yaya geçidi üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan köpeğe yol vermek isteyen 06 FNV 568 plakalı otomobile, aynı istikamette seyir halinde bulunan 67 ACK 954 plakalı tır arkadan çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobilde maddi hasar meydana gelirken, kazada yaralanan olmadı.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk ediirken ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Yetkililer, sürücüleri takip mesafesini korumaları konusunda uyardı.