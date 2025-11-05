DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Bursa bileşenleri, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) 2026 elektrik tarifesi düzenlemesine tepki gösterdi. Yapılan basın açıklamasında, milyonlarca hane için elektrik faturalarının neredeyse iki katına çıkacağı uyarısı yapıldı.

BURSA (İGFA) - Bursa'da DİSK, KESK, TMMOB ve TTB bileşenleri, 5 Kasım Çarşamba günü BAOB Ortak Salon'da bir basın açıklaması düzenleyerek, 2026 yılında elektrik faturalarında yüzde 97'lik artış öngören yeni düzenlemeye tepki gösterdi.

Toplantının açılışında konuşan Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası (ESM) Bursa Şube Başkanı Uğur Üçöz, yapılan düzenlemenin emekçileri hedef aldığını belirterek, 'Toptan bir merkezden halkımıza karşı bir saldırı var. Bu saldırıya karşı sendikalar ve odalar olarak örgütlü mücadelemizi birleştirip karşı cephe oluşturmaya devam edeceğiz' dedi.

Üçöz, EPDK'nın aldığı karar doğrultusunda 2026 yılında mesken abonelerinin yıllık elektrik tüketim limitinin 4 bin kWh olarak belirlendiğini hatırlatarak, 'Bugün 984 TL olan bir elektrik faturası yeni düzenleme ile bin 935 TL'ye yükselecek. Yaklaşık 2,5 milyon abone bu değişiklikten etkilenecek' ifadelerini kullandı.

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Burak Özgen tarafından okunan açıklamada, 1 Ocak 2026 itibarıyla konut aboneleri için yıllık elektrik tüketim limitinin 5 bin kWh'den 4 bin kWh'ye düşürüldüğü belirtildi. Yeni düzenleme ile milyonlarca hanenin, ulusal fiyat tarifesinden çıkarılarak serbest piyasa fiyatlarına tabi olacağı vurgulandı. Açıklamada, dört kişilik bir ailenin temel elektrik ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için aylık en az 230 kWh tüketmesi gerektiği anımsatılarak, 'Yeni düzenlemeyle sıradan aileler ve elektrikli araç kullanıcıları da Son Kaynak Tedarik Tarifesi kapsamına alınacak. Bu karar, temel yaşam gereksinimlerini karşılamaya çalışan milyonlarca ailenin serbest piyasa koşullarına terk edilmesi anlamına geliyor' denildi.

EMO'nun verilerine göre, son yıllarda tüketim sınırlarının sürekli düşürüldüğü ve elektrik alanının kademeli olarak piyasalaştırıldığı ifade edilen açıklamada, yurttaşların otomatik zam mekanizmasıyla karşı karşıya kaldığına dikkat çekildi. Açıklamada, enerji politikalarının sosyal tarife ilkeleri doğrultusunda yeniden düzenlenmesi ve kamu yatırımlarıyla ekonomik krizin etkilerinin azaltılması çağrısı yapıldı.

Basın açıklaması, EPDK'nın kapatılarak yerine kamulaştırma işlemlerini yürütecek bir Kamulaştırma İdaresi Başkanlığı kurulması önerisiyle sona erdi.