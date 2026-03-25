Bursa İl Jandarma Komutanlığı, İznik Elbeyli Mahallesi ormanlık alanda yaptığı operasyonda, 35 metrelik tünelde kaçak kazı yapan 2 kişiyi suçüstü yakaladı.

BURSA (İGFA) - Bursa İl Jandarma Komutanlığı, 25 Mart 2026 tarihinde İznik ilçesi Elbeyli Mahallesi'nde yürüttüğü 'Anadolu Mirası Operasyonları' kapsamında kaçak kazı yapan şahıslara yönelik bir operasyon gerçekleştirdi.

Operasyon sırasında, arazide yaklaşık 35 metre uzunluğunda bir tünel içinde kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı. Jandarma ekipleri, şüphelilerle birlikte kazıda kullanılan çok sayıda malzemeye el koydu. Ele geçirilen malzemeler arasında 1 jeneratör, 1 hilti, 2 projektör, 1 kazma, 1 kürek, 1 halat merdiven ve 35 metre kablo yer aldı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı, şüpheli şahıslar hakkında adli işlemlerin başlatıldığını bildirerek, tarihi ve kültürel mirasa yönelik kaçak kazı faaliyetlerine karşı operasyonların kararlılıkla süreceğini duyurdu.

Bu operasyon, bölgedeki tarihi mirasın korunmasına yönelik yürütülen çalışmaların bir parçası olarak dikkat çekti.