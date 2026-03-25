AFAD verilerine göre, Yunanistan açıklarında meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem Gökçeada'ya yaklaşık 146 km mesafede hissedildi. Kısa süre sonra aynı bölgede 3,7 büyüklüğünde bir artçı daha kaydedildi.

ÇANAKKALE (İGFA) - Ege Denizi'nde, Yunanistan'ın Ayion Oros açıklarında saat 22.08'de 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yerin 8.58 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntının, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine yaklaşık 146 kilometre uzaklıkta olduğu kaydedildi.

İlk depremin ardından bölgede hareketlilik devam etti. Saat 22.21'de aynı bölgede bu kez 3,7 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı daha kaydedildi. Bu depremin derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.

Yetkililer, şu ana kadar olumsuz bir ihbar alınmadığını belirtirken, bölgedeki sismik hareketliliğin takip edildiği ifade edildi.