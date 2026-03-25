İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ağrı Valisi Önder Bozkurt ile yürütülen kamu hizmetleri, güvenlik ve kurumlar arası koordinasyonu masaya yatırdı.

AĞRI (İGFA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ağrı programı kapsamında ilk durağı olarak Ağrı Valiliği'ni ziyaret etti.

Vali Önder Bozkurt ile bir araya gelen Bakan Çiftçi, burada ilde yürütülen kamu hizmetleri, güvenlik ve asayiş çalışmaları ile kurumlar arası koordinasyon konularını ele aldı.

Görüşmede, vatandaş odaklı hizmet anlayışının güçlendirilmesi ve devletin sahadaki etkinliğinin artırılması için atılan adımlar değerlendirildi.

Bakan Çiftçi, kurumlar arası eşgüdümün şehirlerin geleceğine katkı sunduğunu vurgularken, Ağrı'da yürütülen çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini belirtti.