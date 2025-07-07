İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 13 ve ulusal seviyede aranan 2 suçlunun Gürcistan, Yunanistan, Birleşik Krallık, Kuzey Makedonya ve Almanya’dan Türkiye’ye iade edildiğini duyurdu. Kabine döneminde toplam 398 suçlunun iadesi sağlandı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Interpol kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 13 ve ulusal seviyede aranan 2 suçlunun Türkiye’ye iade edildiğini bildirdi.

Gürcistan (10), Yunanistan (2), Birleşik Krallık, Kuzey Makedonya ve Almanya’dan yakalanarak getirilen suçlular arasında, kasten öldürme, cinsel istismar, hırsızlık, dolandırıcılık ve uyuşturucu ticareti gibi ciddi suçlardan arananlar yer alırken Bakan Yerlikaya, “Bu kabine döneminde 398 suçlunun ülkemize iadesini sağladık. Enselerindeyiz, bizden kaçamayacaklar” dedi.

Adalet Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen operasyonlarda, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün Interpol-Europol Daire Başkanlığı, İstihbarat, KOM, Narkotik, TEM, Asayiş, Göçmen Kaçakçılığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarının analizleri kullanıldı. Interpol veri tabanları, emniyet bilgi sistemleri, sosyal medya ve açık kaynaklardan elde edilen bilgilerle suçluların saklandıkları ülkeler tespit edildi. İlgili ülkelerin kolluk birimleri ile kurulan operasyonel temaslar sonucu iade işlemleri gerçekleştirildi.

YAKALANAN SUÇLULAR VE SUÇLARI

Gürcistan: Kasten öldürmeye teşebbüs (H.G., S.B., Ç.Ö.), suç örgütü üyeliği ve kasten öldürme (U.Y.), çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve hürriyetten yoksun kılma (A.G.), hırsızlık ve kredi kartı suistimali (V.T.), müstehcen yayınlarda çocuk kullanımı ve şantaj (M.C.A.), silahla yağma ve uyuşturucu suçları (O.Y.), kasten öldürme ve yaralama (F.T.), kasten öldürme ve ruhsatsız silah (A.Y.).

Almanya: Bilişim sistemleriyle dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik (M.Ö.).

Yunanistan: Birden fazla kişiyle yağma (C.A.K.), dolandırıcılık ve suç örgütü kurma (S.T.).

Birleşik Krallık: Silah kaçakçılığı ve suç örgütü üyeliği (C.M.).

Kuzey Makedonya: Çocuğun cinsel istismarı (M.G.).

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1942070747259687045

“TÜRK POLİSİNDEN KAÇAMAYACAKLAR”

“Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun, terör örgütü ve organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize getireceğiz" diyen Bakan Yerlikaya, "Türk Polisinden kaçamayacaklar” diyerek kararlılık mesajı verdi.

Bu arada operasyonlarda emeği geçen Adalet Bakanlığı, Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve diğer birimleri tebrik eden Bakan Yerlikaya, uluslararası iş birliğinin önemine vurgu yaptı.