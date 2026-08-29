Muğla Seydikemer'de başlayıp Kaş'a sıçrayan yangına müdahale sürüyor
ANKARA (İGFA) - Orman Genel Müdürlüğü, Muğla'nın Seydikemer ilçesinde orman dışı alanda başlayarak Antalya'nın Kaş ilçesine sıçrayan yangına havadan ve karadan yoğun şekilde müdahale edildiğini açıkladı.
Genel Müdürlükten yapılan paylaşımda, yangın söndürme çalışmalarına 4 uçak, 15 helikopter, 72 arazöz, 6 iş makinesi ve 450 personelin katıldığı bildirildi.
YOĞUN MÜDAHALE DEVAM EDİYOR
Ekiplerin yangını en kısa sürede kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtilirken, bölgedeki müdahalenin havadan ve karadan eş zamanlı olarak yürütüldüğü kaydedildi.
Orman Genel Müdürlüğü, yangının bir an önce kontrol altına alınması için mücadelenin devam ettiğini duyurdu.
???? MUĞLA / SEYDİKEMER
4 Uçak
15 Helikopter
72 Arazöz
6 İş Makinesi
450 Personel#Muğla #Seydiker'de orman dışı alanda başlayan ve #Antalya #Kaş'a sıçrayan yangına müdahale ediyoruz.
Yangını bir an evvel kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor. pic.twitter.com/EXRo0mynA1— Orman Genel Müdürlüğü (@OGMgovtr) August 29, 2026İstiklal Üniversitesi Rektörü görev süresi bitimine yakın adrese teslim kadrolar için ilana çıktı!İçeriği Görüntüle