Muğla Seydikemer'de başlayıp Kaş'a sıçrayan yangına müdahale sürüyor

ANKARA (İGFA) - Orman Genel Müdürlüğü, Muğla'nın Seydikemer ilçesinde orman dışı alanda başlayarak Antalya'nın Kaş ilçesine sıçrayan yangına havadan ve karadan yoğun şekilde müdahale edildiğini açıkladı.

Genel Müdürlükten yapılan paylaşımda, yangın söndürme çalışmalarına 4 uçak, 15 helikopter, 72 arazöz, 6 iş makinesi ve 450 personelin katıldığı bildirildi.

YOĞUN MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Ekiplerin yangını en kısa sürede kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtilirken, bölgedeki müdahalenin havadan ve karadan eş zamanlı olarak yürütüldüğü kaydedildi.

Orman Genel Müdürlüğü, yangının bir an önce kontrol altına alınması için mücadelenin devam ettiğini duyurdu.