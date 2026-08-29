Balıkesir Edremit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde izinsiz şekilde bırakılan moloz, eski ev eşyası ve bahçe atıklarına yönelik denetimlerini sürdürüyor. Çevreye gelişigüzel atık bırakan kişiler tespit edilerek tebligat yapılırken, temiz ve düzenli bir Edremit için denetimlerin devam edeceği belirtildi.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tamer Acar başkanlığında ki Zabıta ekipleri, kent genelinde çevre kirliliğine neden olan izinsiz atık ve dökümlere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde; moloz, kullanılmayan ev eşyaları ve bahçe atıklarının belirlenen alanlar dışında bırakılıp bırakılmadığı kontrol ediliyor.

Çevreye izinsiz ve ücreti ödenmeden atık bıraktığı tespit edilen kişilere gerekli tebligatlar yapılırken, ekipler söz konusu alanların ve kişilerin takibini de sürdürüyor.

ATIKLAR KONTEYNERLERİN YANINA BIRAKILMAMALI

Edremit Belediyesi, moloz, eski ev eşyası ve bahçe atıklarının çöp konteynerlerinin yanına veya kamuya ait alanlara bırakılmaması konusunda vatandaşları bir kez daha uyardı. Bu tür atıkların uygun şekilde alınması ve bertaraf edilmesi için vatandaşların öncelikle belediyeye başvurmaları gerektiği belirtilirken, izinsiz şekilde atık bırakanlar hakkında ilgili mevzuat kapsamında cezai işlem uygulanacağı hatırlatıldı.

'TEMİZ BİR EDREMİT İÇİN HEP BİRLİKTE SORUMLULUK ALMALIYIZ'

Zabıta ekipleri, denetimlerin yalnızca cezai işlem uygulamak amacıyla değil, kentte çevre temizliği ve düzeninin korunması için sürdürüldüğünü belirterek vatandaşlardan da duyarlılık göstermelerini istedi.

'Bu kent hepimizin. Temiz, düzenli ve yaşanabilir bir Edremit için hep birlikte sorumluluk almalıyız.' mesajı verilirken, Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin kent genelindeki denetimlerine devam edeceği bildirildi.