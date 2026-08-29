İBB'nin 2026-2027 eğitim-öğretim yılına yönelik hazırladığı eylem planı, gerçekleştirilen UKOME toplantısında karara bağlandı. Buna göre okulların açılacağı 14 Eylül 2026 Pazartesi günü, 06.00-16.00 saatleri arasında bilet entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak.

İSTANBUL (İGFA) - İBB ayrıca yeni eğitim yılının ilk gününde ulaşımın güvenli ve konforlu sağlanması için toplu ulaşımdan trafik yönetimine, yol bakımından sinyalizasyona ve yaya geçitlerine kadar birçok alanda kapsamlı önlemler alacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2026-2027 eğitim-öğretim yılı için bu yılda çalışmalar yaptı. İBB, bugün gerçekleştirilen UKOME 2026/7 Sayılı toplantıda yeni eğitim-öğretim yılı için eylem planını açıkladı. İBB, bu eylem planına göre; okulların açıldığı gün saat 06.00 ile 16.00 arasında bilet entegrasyonuna dahil olan toplu taşımalarda yolculukları ücretsiz yaptı. Uygulamalara yönelik olarak, İBB, T.C İstanbul Valiliği, İstanbul Ticaret Odası, T.C Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı gibi ilgili kurum ve kuruluşlarla organizasyonlar yaparak koordinasyon sağlayacak.

DENETİM EKİPLERİ, SİVİL TRAFİK VE ZABITA EKİPLERİ SAHADA

Okulların açılması ile birlikte trafiğe çıkacak okul servis sayısı 18.000 olup yaklaşık 300.000 öğrenci taşınacak. Bu yoğunluk düşünüldüğünde şu çalışmalar yapılacak; Sinyal direklerine 1 hafta süreli 'BEN DUYARLI SÜRÜCÜYÜM' levhasının asılması sağlanacak. Trafik akışına olumsuz etki etmemesi için, saha ekipleri uygun saatte saha çalışmalarına başlayacak. Eğitim-öğretim dönemi başlangıcından önce gerekli görülen yerlerde sinyalizasyon, kent içi trafik kameraları ve şerit çizgilerinin (özellikle okul çevrelerinde yaya geçitlerinde yatay-dikey işaretleri) onarımı tamamlanacak, premark (yatay işaretleme) uygulamaları bitirilecektir.

Kent içi kameralarından İstanbul trafiği izlenerek, tıkanan arterler ilgili birimlere bildirilip anında çözümlenecek. Mobil EDS araçlarımız ile birlikte İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü denetim ekipleri, sivil trafik ve zabıta ekipleri koordineli olarak denetim yapacak. İBB Trafik Şube Müdürlüğü ile eğitim ve öğretim dönemi başlamadan önce gerekli görülen bölgelerde, özellikle okul çevrelerindeki yaya geçitlerinin düşey işaretlerinin bakım ve onarımı tamamlanacak. Okullara bilgilendirme yapılarak okul çevresinde öğrencilerin taşıtlardan inerek okul binasına girmeleri Rehber Personel ve Öğretmenlerden oluşan 'Okul Geçidi Görevlileri' kontrolünde gerçekleşecek. Servis kullanacak öğrencilerin açık adresleri ve iletişim bilgileri servis şoförlerinde bulundurulması ve velilere duyurulması sağlanacak. Okul servis şoförlerinin Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgeleri https://tuhim.ibb.gov.tr adresinden kontrol edilecek. Okulların açık adresleri, telefon numaraları, öğrenci kapasiteleri ve okul müdürlerinin bilgileri İl Jandarma Komutanlığı, il Emniyet Müdürlüğü ve İBB Zabıta Daire Başkanlığı birimlerine gönderilecek.

ÇOCUKLARA ÖZEL YAYA BUTONU

İBB Trafik Şube Müdürlüğü çocukların trafik farkındalığını arttırmak için okul çevrelerindeki 64 adet trafik ışığında artık çocuk sesi kullanılmasını sağladı. Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı çerçevesinde yaya trafiğini ön plana koyan İBB, yaya butonlarında yeni seslendirmeleri çocuklara özel hazırlandı. Anadolu yakasında 20 kavşak, Avrupa yakasında 44 kavşak bu şekilde düzenlendi.

Aynı zamanda İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü eylem planında bu çalışmalarda da bulundu; Veliler https://tuhim.ibb.gov.tr adresinden kayıtlı şoför sorgulama ve okul servis ücreti hesaplama gibi hizmetlerimizden faydalanabilecek. İBB Ulaşım Akademisi kapsamında okul servis şoförlerine eğitimler düzenlenmektedir. 2026-2027 okul dönemi içinde verilen eğitimlerde; İstanbul yol ağı, toplu ulaşım mevzuatı, ilk yardım, çocuklar ile iletişim, farkındalık ve empati, kişisel ve mesleki gelişim konusunda bilgiler verildi.

İBB, ek olarak eylem planında şu çalışmalardan da bahsetti. İBB Ulaşım Planlama Müdürlüğü tarafından Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı çerçevesinde 33 okulda 233 adet bisiklet park demiri uygulaması yapıldı. İstanbul genelindeki minibüs, taksi, taksi dolmuş ve servisler (araç içi kamera bulunmamaktadır) anlık olarak 7/24 denetleniyor. Toplu Ulaşım Denetim ve Yönetim Merkezi Büyük İstanbul Otogarında faaliyetlerine devam ediyor. Merkeze bağlı olarak 50.000'den fazla kamera bulunmakta olup, 22.000'den fazla toplu ulaşım aracı izlenebilmekte ve takip edilmektedir. Ayrıca Belediyemize bağlık yaklaşık 2.000 adet kameradan okula gidiş ve okuldan dönüş saatlerinde denetimler sağlanacak. İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan dijital broşürler İBB Sosyal Medya Birimleri tarafından sosyal medya hesaplarından yayınlanarak velilerin bilgilendirilmesi sağlanacak.

30 YERİNDE ÇÖZÜM ARACI VE 60 PERSONEL

Okulların açıldığı ilk gün İBB, İstanbul genelinde 30 yerinde çözüm aracı ve 60 personel ile saat 06.00'dan itibaren okul güzergâhlarında bulunan yoğun caddelerde ve kavşaklarda konumlanarak oluşabilecek trafik yoğunluğu ve benzeri durumlara müdahale etmek için AKOM ile koordineli bir şekilde çalışma gerçekleştirilecek.

Mobil Çözüm, Çözüm Noktası, Etkinlik ve Organizasyon Şefliklerine ihtiyaç durumuna göre lojistik destek sağlanacak.

İETT VE METRO İSTANBUL TOPLAM KAPASİTE ARTIŞI

İBB'nin eylem planında; okulların açıldığı gün, Metro İstanbul ve İETT tarafından gerçekleştirilecek ilave seferler ile toplam yaklaşık 674.809 özel aracın trafikten çekileceği ve 790.830 yolcunun toplu ulaşım sistemlerine yönlendirileceği hedeflendi.