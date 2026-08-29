Dubai'de gördüğü tedavi sonrası sağlığına kavuşarak ilçeye dönen Muğla Milaslı DMD hastası Göktuğ Karakaya, Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz'a teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Milas'ta aylar süren yardım kampanyasında tek yürek olan vatandaşların desteğiyle tedavi yolculuğunda mutlu sona ulaşan minik Göktuğ, tedavisinin ardından Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz'a plaket takdim ederek, süreç boyunca vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür etti.

Milas Belediyesi başkanlık makamında gerçekleşen ziyarete ailesiyle birlikte katılan Göktuğ mutluluğunu paylaştı. Başkan Fevzi Topuz'u evine davet eden minik Göktuğ birlikte oyun oynamak istediğini ifade etti.

Tedavi süreci hakkında bilgilendirmeler yapıldı:

Göktuğ Karakaya'nın ailesi Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz'a desteklerinden dolayı teşekkür ederek tedavi süreci hakkında bilgilendirmeler yaptı. Özellikle Milas Belediyesi'ne ait olan kapalı yüzme havuzunda eğitmenler eşliğinde antrenmanlarının devam ettiğini belirten Göktuğ'un babası Alican Karakaya, rutin kontrollerin ise sürdüğünü ifade etti.

Başkan Topuz'dan hediye takdimi:

Göktuğ ile yakından ilgilenerek sohbet eden Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, minik Göktuğ'a hediyeler takdim etti. Başkan Fevzi Topuz, Göktuğ'un sağlığına kavuşmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirterek, 'Zorlu mücadelelerin ardından gelen her iyileşme haberi, bizler için en büyük moral ve sevinç kaynağıdır. Yaşadığı tüm güçlüklere rağmen azmi ve güler yüzüyle bugün aramıza dönen gözlerindeki ışıkla içimizi ısıtan minik yavrumuza ve ailesine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. ​İlçemizin her bir ferdinin sağlığı, huzuru ve mutluluğu bizim birinci önceliğimizdir. Bu vesileyle, tedavi gören tüm hastalarımıza acil şifalar diliyor; her bir vatandaşımıza sevdikleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve uzun bir ömür temenni ediyorum' dedi.

Ziyaret günün anısına çekilen fotoğrafların ardından son buldu.