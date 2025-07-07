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Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Alınan bilgilere göre, Bolu istikametine seyir halinde olan 54 KS 132 plakalı hafif ticari araca, aynı yönde ilerleyen 81 AG 541 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü yaralandı.

D-100 karayolu Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bir trafik kazası meydana geldi. Bolu yönüne giden ticari araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - D-100 karayolu Fevzi Çakmak Mahallesi mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

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