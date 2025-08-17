Tayland’da düzenlenen 21. Uluslararası Coğrafya Olimpiyatı’nda Türkiye’yi temsil eden öğrenciler, 47 ülke ve 179 yarışmacı arasında 4 bronz madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, gençleri ve emeği geçenleri tebrik etti.ANKARA (İGFA) - Tayland’da gerçekleştirilen 21. Uluslararası Coğrafya Olimpiyatı’nda Türkiye, 4 bronz madalyayla gururlandırdı.

47 ülkeden 179 öğrencinin katıldığı yarışmada, TÜBİTAK bünyesindeki Bilim Olimpiyatları Programı kapsamında yetiştirilen Türk öğrenciler, üstün performanslarıyla dikkat çekti.

BAKAN KACIR’DAN TEBRİK VE TEŞEKKÜR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ülkemizi temsil eden gençlerimiz, 4 bronz madalya kazanarak bize gurur yaşattılar. Öğrencilerimizi tebrik ediyor, ülkemizin yarınları için fedakârca emek veren değerli ailelerine, öğretmenlerimize ve süreçte görev alan tüm akademisyenlerimize teşekkür ediyorum” dedi.