Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile 2025 yılının 'Aile Yılı', 2026-2035 yıllarının ise 'Aile ve Nüfus On Yılı' ilan edilmesinin ardından, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ev sahipliğinde İzmir Valiliği iş birliği ile 'Uluslararası Aile Sempozyumu' düzenlendi.

İZMİR (İGFA) - DEÜ Buca Eğitim Fakültesinde düzenlenen sempozyumun açılış törenine; İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, T.C. Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Yeşim Kebapçıoğlu, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kılınç, DEÜ üst yönetimi, iş dünyası temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Sempozyumun açılış bildirisi, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz tarafından sunulurken 2 gün boyunca DEÜ ev sahipliğinde gerçekleşecek sempozyumda, aile kurumuna ilişkin sosyal, kültürel, hukuki ve psikolojik boyutlar akademik bir çerçevede ele alınacak.

VALİ ELBAN: AİLEYE SAHİP ÇIKMAK GELECEĞE SAHİP ÇIKMAKTIR

Açılış konuşmasını gerçekleştiren İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, ailenin toplumun temel yapı taşı olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

'Aileye sahip çıkmak; insana, topluma, devlete ve milletin istikbaline sahip çıkmak demektir. Bu toplum içerisinde aile ferdi olmayan kimse yoktur. Ancak son dönemlerde aile kurumumuzun ciddi bir erozyona uğradığını görüyoruz. Geleneksel aile yapımız her geçen gün yara almakta ve bazı temel özelliklerini kaybetmektedir. Dünyadaki teknolojik gelişmeler, iletişim ve tüketim alışkanlıklarındaki değişimler yaşam biçimlerimizi dönüştürürken, bu değişimden en fazla etkilenen yapılardan biri de aile olmuştur. Oysa biz millet olarak varlığımızın ve neslimizin devamını ailenin merkezine koymuşuzdur.'

'AİLE KURUMUNA İLİŞKİN SORUNLARIN DOĞRU TESPİT EDİLMELİ'

Türkiye'deki doğum oranlarındaki ciddi düşüşe dikkat çeken Vali Dr. Süleyman Elban, bilimin ışığında bu soruna yönelik çözüm önerilerine ihtiyaç duyduklarını belirterek, 'Son yıllarda doğurganlık oranlarının ciddi şekilde düştüğünü görüyoruz. Türkiye'de doğurganlık oranı 2,1'in altına düşmüş ve geçtiğimiz yıl 1,4 seviyesine gerilemiştir. Bu durum, nüfusun azalması anlamına gelmektedir. Okullara kayıt olan öğrenci sayılarındaki düşüş de bunun somut göstergesidir. Bu nedenle aile kurumuna ilişkin sorunların doğru tespit edilmesi ve bilimsel veriler ışığında çözüm önerileri geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Üniversitelerimizin bu süreçte sağlayacağı katkı son derece kıymetlidir. Bugün gerçekleştirdiğimiz bu sempozyumun da bu anlamda önemli çıktılar sunacağına inanıyorum,' dedi.

REKTÖR PROF. DR. BAYRAM YILMAZ: DEÜ OLARAK TEREDDÜT ETMEDEN 'HAZIRIZ'

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz ise konuşmasında, üniversite olarak aile yılı kapsamında yürütülen çalışmalara katkı sunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, 'Sayın Valimizin davetiyle katıldığımız toplantıda, aile yılı kapsamında hangi kurumun ne katkı sunabileceği konuşulurken, Dokuz Eylül Üniversitesi olarak tereddüt etmeden 'hazırız' dedik. O günden bugüne bu sempozyumun hazırlanmasında emeği geçen tüm akademisyenlerimize ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Ailenin temelinde annenin yattığına vurgu yapan Rektör Prof. Dr. Bayram Yılmaz, 'Hem inancımız da hem de kültürümüzde ailenin temeli annedir. Evlilikte 35 yılı devirmiş bir aile ferdi ve eş olarak gönül rahatlığı ile söyleyebilirim ki anne ailenin, aile ise toplumun temelidir. Güçlü aileler güçlü toplumları, güçlü toplumlar ise güçlü devletleri oluşturur. Dokuz Eylül Üniversite olarak ailesi olarak biz de sahip olduğumuz güçlü akademik altyapı ile toplumsal konulara katkı sunmaya, milletimize ve insanlığa hizmet edecek güçlü bireyler yetiştirmeye devam edeceğiz,' diye konuştu.

'AİLE, BİR MEDENİYET MESELESİDİR'

DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Dilşen İnce Erdoğan da konuşmasında aile konusunun çok boyutlu bir mesele olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

'Bugün burada yalnızca bir akademik toplantı gerçekleştirmiyoruz; aynı zamanda bir medeniyet meselesini, bir gelecek tasavvurunu konuşuyoruz. Güçlü bir toplumun temeli güçlü bireyler, güçlü bireylerin temeli ise güçlü ailelerdir. İzmir Valiliğimiz ile imzaladığımız iş birliği protokolü, bu vizyonun somut bir adımı olmuştur. Kısa sürede birçok kurumun dahil olduğu bu iş birliği sayesinde eğitimler, saha çalışmaları, anketler ve çeşitli bilimsel faaliyetler gerçekleştirdik. Aileye ilişkin verilerin bilimsel yöntemlerle elde edilmesi, politika geliştirme süreçlerine önemli katkılar sunacaktır.'

KILINÇ: AİLE, TOPLUMUN TEMİNATIDIR

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kılınç ise konuşmasında şu değerlendirmelerde bulundu:

'Aile, geçmişten bugüne milletimizin birliğinin, beraberliğinin ve devamlılığının teminatı olmuştur. Sağlam bir aile yapısı, huzurlu bireyler ve güçlü bir toplumun anahtarıdır. Günümüzde küresel ölçekte düşen doğurganlık oranları ve değişen demografik yapılar, aile kurumunun önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. Bu kapsamda düzenlenen sempozyuma 'Atatürk ve Aile Sergisi' ile katkı sağlamaktan memnuniyet duyuyoruz.'

ETKİNLİKLER YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Açılış konuşmalarının ardından DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz tarafından İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban'a hediye takdim edildi.

Sempozyum kapsamında, DEÜ'lü akademisyenlerin katkılarıyla hazırlanan 'Ailenin DEÜ'sü' video gösterimi gerçekleştirildi. DEÜ Özel 75. Yıl İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerinden oluşan koronun müzik dinletisi ilgiyle takip edildi.

Etkinlikler çerçevesinde, Atatürk Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan 'Atatürk ve Aile Sergisi'nin açılışı yapıldı. Sergi gezisinin ardından katılımcılar stant alanlarını ziyaret etti. Açılış programı toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Akademik katkının yanı sıra kurumlar arası iş birliğini güçlendiren yapısıyla dikkat çeken sempozyum, alanında uzman akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilen oturumlarla devam ediyor.