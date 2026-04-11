KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki mezarlıklarda kapsamlı çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda Gebze Pelitli Köyü Mezarlığı'nda tel çit ve panel uygulamalarına başlandı. Çalışmalar kapsamında mezarlık çevresinde güvenlik önlemleri artırılırken, eski korkuluklar sökülerek yerine panel çit montajı gerçekleştirildi. Yaklaşık 550 metrekare galvaniz tel çit ve 80 metrekare panel çit uygulamasıyla mezarlığın çevresi daha güvenli hale getiriliyor.

KAPILARDA BAKIM VE BOYA ÇALIŞMASI

Çalışmalar kapsamında mevcut kapılar bakım, tamir ve boya işlemlerinden geçirilerek yenileniyor. Bu sayede mezarlıkların hem güvenliği artırılacak hem de estetik görünümleri güçlendirilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin periyodik bakım ve onarım çalışmaları, mezarlıkların pırıl pırıl olmasını sağlıyor. Yeni mezarlık alanlarının açılmasıyla birlikte bölgedeki mezarlıkların güvenliği ve düzeni artırılmış olacak.