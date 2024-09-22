Ankara’da Türk bilim insanlarının yanı sıra 10 ülkeden 45 bilim insanın katıldığı ‘Genetik Festivali’ düzenlendi. Festivale katılan bilim insanlarından oluşan heyet ilk olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir’i ziyaret etti.ANKARA (İGFA) -25'inci yılını kutlayan İntergen Genetik Nadir Hastalıklar Tanı ve Araştırma Merkezi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Genetik Festivali, dünyanın dört bir yanından gelen genetik uzmanlarının katılımıyla Ankara’da devam ediyor.

Etkinlik kapsamında, Azerbaycan, Kıbrıs, Mısır, Pakistan, Makedonya, Gürcistan, Irak, İran, Ürdün ve Umman gibi ülkelerden gelen bilim insanları Anıtkabir’i ziyaret ederek, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün huzurunda saygı duruşunda bulundular. Ziyaret sırasında genetik uzmanları, Türkiye’nin Atatürk’ün önderliğinde bilim ve eğitime verdiği önemin bir yansıması olarak, genetik bilimi ve nadir hastalıklar konusunda sağlanan ilerlemelerden duydukları memnuniyeti ifade ettiler. Anıtkabir Özel Defteri’ne yazılan notta, "Atatürk'ün bilim ve eğitime verdiği değer, bugün dünyayı genetik biliminin ışığında bir araya getiriyor" ifadelerine yer verildi.

Avrupa Tıp Uzmanları Birliği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Serdar Ceylaner ve Nadir Hastalık Gönüllüleri Derneği Başkanı Doç. Dr. Gülay Ceylaner'in de katılımıyla gerçekleşen bu ziyarette, Türkiye’nin genetik bilimindeki öncü rolüne dikkat çekildi. Prof. Dr. Serdar Ceylaner, "Atatürk’ün bilim ve modernleşme yolundaki vizyonu, bugün genetik alanındaki başarılarımızın temelini oluşturuyor. Bu etkinlikle, dünya genelinde genetik alanında iş birliklerini artırmayı hedefliyoruz" dedi.

Doç. Dr. Gülay Ceylaner de ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "Atatürk'ün gösterdiği yolda, bilimde öncü bir ülke olarak genetik ve nadir hastalıklar alanında büyük mesafeler kat ettik. Bugün burada, dünyanın farklı köşelerinden gelen bilim insanlarıyla bir arada olmamız, Atatürk’ün vizyonunun bir yansımasıdır. Genetik Festivali ile bu alanda daha da güçlenmeyi ve uluslararası iş birliklerini artırmayı hedefliyoruz" dedi.