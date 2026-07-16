Asian Productivity Organization (APO) Genel Sekreteri Dr. Indra Pradana Singawinata (solda) ve APO Nepal Direktörü ve Sanayi, Ticaret ve Tedarik Bakanı Krishna Bahadur Raut son hâli verilen Nepal Ulusal Verimlilik Ana Planı 2026-2036 ile poz veriyor.

GLOBE NEWSWIRE / TOKYO (İGFA) - Asian Productivity Organization (APO), Ulusal Verimlilik ve İktisadi Kalkınma Merkezi (NPEDC) ve Sanayi, Ticaret ve Tedarik Bakanlığı ile ortaklaşa düzenlenen çevrim içi bir tören esnasında Nepal Ulusal Verimlilik Ana Planı 2026-2036 belgesini Nepal Hükümeti'ne 14 Temmuz 2026'da resmen sundu. Sunulan bu plan, Nepal'in en az gelişmiş ülke statüsünden çıkış sürecinde ulusal kalkınmanın merkezine verimliliği yerleştirmeye ve uzun vadede rekabet gücünü artırmaya yönelik çabalarında çok önemli bir kilometre taşını simgelemektedir.

Bu 10 yıllık ana plan eş güdümlü reformlar, stratejik yatırımlar ve daha güçlü kurumsal iş birliği sayesinde ekonomi genelinde verimliliği sistematik olarak artırmak için Nepal'e ilk kapsamlı yol haritasını sunmaktadır. Nepal'in On Altıncı Plan ve Sorunsuz Geçiş Stratejisi'ne paralel olan bu plan; ulusal politika önceliklerini, uygulama odaklı bir gündeme dönüştürmekte ve bu gündem net kurumsal sorumluluklarla, uygulamada öncelik sıralamasıyla, izleme ve değerlendirmeyle ve ulusal verimlilik karnesiyle desteklenmektedir.

2026-2036 dönemini kapsayan ana plan; altyapıdaki darboğazlar, lojistik verimsizlikler, beceri uyumsuzlukları, kısıtlı inovasyon, finansman kısıtlamaları, politika belirsizlikleri ve teknolojilerin benimsenmesindeki eşitsizlikler gibi verimlilik artışını sınırlayan yapısal kısıtlamaları tespit etmektedir. Ana plan dört stratejik amaç başlığı altında entegre çözümler önermektedir: iş ve ticaret yapmayı kolaylaştıran ortamı iyileştirmek, inovasyon güdümünde modernizasyona ivme kazandırmak, rekabet gücünü ve ekonomik çeşitliliği artırmak ve iklim değişikliğine karşı dayanıklılık ve kapsayıcılık sayesinde verimliliği artırmak.

'Verimliliğin sadece teknokratik bir uygulama değil, daha üstün rekabet gücüne, daha fazla ekonomik dayanıklılığa ve paylaşılan refaha uzanan ulusal bir yol olduğunu gözler önüne serme fırsatı Nepal'in eline geçmiştir. Nepal, bu ana planı somut aksiyonlara dönüştürerek gelecek nesiller için daha verimli, inovatif ve kapsayıcı bir gelecek inşa edebilir.' cümleleriyle düşüncelerini dile getiren APO Genel Sekreteri Dr. Indra Pradana Singawinata, verimliliğin sürdürülebilir iktisadi dönüşümü başarmada temel olduğunun altını çizdi.

APO Nepal Direktörü ve Sanayi, Ticaret ve Tedarik Bakanı Krishna Bahadur Raut konuşmasında Nepal hükûmetinin bu ana planı uygulamak konusundaki güçlü taahhüdünü tekrar beyan etti: 'Nepal hükûmeti bu belgeyi sadece arşivlere eklenecek bir rapor olarak değil, ulusal ekonomi reformuna yönelik bir gündem olarak görmektedir. Planda yer verilen bu önerileri kurumsallaştırmak konusunda tam taahhütte bulunuyoruz. Bakanlığımız, NPEDC ile birlikte eş güdüm, hükûmetlerarası iş birliği ve bu stratejik atılımları hayata geçirmek için gereken izleme mekanizmalarına öncülük edecektir.'

Birçok strateji belgesinin aksine bu ana plan, reformları kurum ve politika düzeyinde temelleri atmaktan başlayarak başarılı girişimleri ölçeklendirmeye, en sonunda da verimliliği artıran önlemleri federal, bölgesel ve yerel yönetim sistemleri aracılığıyla yaygınlaştırmaya kadar uzanan bir sırayla hayata geçirmeye yönelik pratik bir yol haritası sunmaktadır. Sunulan çerçeve ilerlemeyi izlemeye, hesap verebilirliği pekiştirmeye ve uygulama süreci boyunca kanıta dayalı politika uyarlamalarını desteklemeye yönelik mekanizmalar da ortaya koymaktadır.

APO ana planı Nepal hükûmetiyle yakın iş birliği içinde, analitik araştırma, uluslararası karşılaştırmalı değerlendirmeler ve paydaş görüşmelerinden yararlanarak, DevTech Systems Inc. şirketinden alınan teknik destekle hazırlamıştır. APO uluslararası deneyimlerini paylaşarak, kurumsal kapasiteyi güçlendirerek ve verimlilik politikasında ve uygulamalarında sürekli öğrenmeyi teşvik ederek planın uygulama süreci boyunca Nepal'i kararlılıkla desteklemeye devam edecektir.

Bu ana planın teslimi, Nepal'in uzun vadeli verimlilik dönüşümünde başlangıç noktasını simgelemektedir. Uzun soluklu uygulama, güçlü kurumsal eş güdüm ve kesintisiz kamu-özel sektör iş birliği sayesinde bu ana planın önümüzdeki on yılda rekabet gücünü pekiştirmesi, kurumsal performansı iyileştirmesi, daha yüksek nitelikli istihdam yaratması ve Nepal halkının refah düzeyini artırması beklenmektedir.

APO HAKKINDA

Asian Productivity Organization (APO), karşılıklı iş birliği sayesinde Asya-Pasifik bölgesinde verimliliği artırmayı amaçlayan bölgesel bir hükûmetlerarası kuruluştur. 1961'de kurulan APO, sosyo-ekonomik kalkınmayı teşvik etmek amacıyla politika danışma hizmetleri, kapasite geliştirme ve bilgi paylaşımı sayesinde üye ülkelerin ekonomilerine destek olmaktadır.