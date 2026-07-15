Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Ukrayna arasında 3 Şubat 2022 tarihinde imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) uygun bulunmasına ilişkin kanun tasarısının Ukrayna Parlamentosu tarafından kabul edildiğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu kanun tasarısının Ukrayna Parlamentosu Genel Kurulu'nun 14 Temmuz tarihli oturumunda onaylandığı bildirildi.

Açıklamada, Türkiye'nin anlaşmaya ilişkin onay sürecini daha önce tamamladığı hatırlatılarak, Serbest Ticaret Anlaşması'nın yürürlüğe girmesinin iki ülke arasındaki stratejik ortaklık açısından önemli bir dönüm noktası olacağı ifade edildi. Dışişleri Bakanlığı, anlaşmanın ticari ve ekonomik ilişkileri daha da güçlendireceğini, karşılıklı yatırımların artırılmasına yönelik yeni iş birliği imkanları oluşturacağını belirtti.

Bakanlık açıklamasında, Ukrayna'da devam eden savaşın oluşturduğu zorlu koşullara rağmen iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda gelişimini sürdürdüğüne dikkat çekerek, Ukrayna Parlamentosu'nun onay kararının bunun en somut göstergelerinden biri olduğu vurgulandı. Serbest Ticaret Anlaşması'nın yürürlüğe girmesiyle birlikte Türkiye ile Ukrayna arasındaki ticaret hacminin artırılması ve ekonomik iş birliğinin daha da derinleştirilmesi hedefleniyor.