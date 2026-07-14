İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının yabancı plakalı araç kullanımıyla ilgili uygulamada yaşanan sorunların giderildiğini açıkladı. Yeni düzenlemeyle belirli şartlar altında araç kullanımında kolaylık sağlanacak.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yurt dışında yaşayan vatandaşların yabancı plakalı araç kullanımına ilişkin yeni düzenlemeleri duyurdu.

Bakan Çiftçi, yurt dışında yaşayan vatandaşlardan gelen talepler ve uygulamada karşılaşılan cezai işlem sorunlarının Ticaret Bakanlığı'na iletildiğini belirterek, iki bakanlık arasında yapılan görüşmeler sonucunda araç kullanım esaslarının vatandaşların hayatını kolaylaştıracak şekilde yeniden netleştirildiğini açıkladı.

Yeni düzenlemeye göre, izin hak sahibinin Türkiye'de bulunması şartıyla, yurt dışında yerleşik eş, üstsoy (anne, baba, büyükanne, büyükbaba) ve altsoy (çocuklar ve torunlar), izin hak sahibi araçta bulunmasa dahi aracı kullanabilecek.

Düzenleme kapsamında, izin hak sahibinin araçta bulunması halinde ise yurt dışında yerleşik diğer kişilerin de herhangi bir akrabalık şartı aranmaksızın aracı kullanabilmesine imkân sağlandı.

Ayrıca acil durumlarda, araç sahibinin araçta bulunması şartıyla Türkiye'de yerleşik eş, altsoy ve üstsoy tarafından aracın kullanılması halinde cezai işlem uygulanmayacağı bildirildi. Bakan Çiftçi, yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkiye'de karşılaştığı uygulama tereddütlerini gidermeye yönelik çalışmaların sürdürüleceğini belirterek, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için gerekli adımların atılmaya devam edeceğini ifade etti.