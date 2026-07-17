Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yönelik değerlendirmelerini eleştirerek, yaklaşımın objektiflikten ve stratejik öngörüden uzak olduğunu savundu. Duran, AB'ye karşılıklı saygı ve ortak menfaat temelinde daha sorumlu bir dil kullanma çağrısı yaptı.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Avrupa Birliği'nin 15 Temmuz 2026 tarihinde yayımladığı 'Ortak Anlayış' belgesinde Türkiye'ye yönelik değerlendirmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu değerlendirmelerin Türkiye'nin aday ülke statüsünü göz ardı ettiğini belirterek, bunun AB'nin ortak geleceğe ilişkin vizyon eksikliğini gösterdiğini ifade etti.

Türkiye'nin Avrupa-Atlantik güvenliği açısından önemli bir role sahip olduğunu vurgulayan Duran, NATO Ankara Zirvesi'nde bu rolün teyit edildiğini belirterek, Türkiye'nin stratejik konumunu görmezden gelen ifadelerin yapıcı diyaloğa katkı sağlamayacağını söyledi.

Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konularındaki yaklaşımları da eleştiren İletişim Başkanı Burhanettin Duran, AB'nin kullandığı tek taraflı söylemlerin uluslararası hukuk ve tarihî gerçeklerle örtüşmediğini savundu.

Kalıcı çözümün ancak hakkaniyet, tarafsızlık ve gerçekçi bir anlayışla mümkün olabileceğini ifade eden Duran, 'AB'nin ön yargılardan uzak, karşılıklı saygı ve ortak menfaat temelinde daha sorumlu bir söylem benimsemesi son derece önemlidir.' değerlendirmesinde bulundu.