Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Kadından Sorumlu Bakanlar Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Müslüman kadınların sosyal, ekonomik ve siyasi hayatta daha güçlü yer almasının stratejik bir hedef olduğunu belirterek, Gazze'deki kadınların yaşadığı dramın uluslararası toplumun gündeminde tutulması çağrısında bulundu.

ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 9. Kadından Sorumlu Bakanlar Konferansı'na katıldı.

Konuşmasında İslam dünyasının birlik ve dayanışmasının kadın politikalarına güç katacağını ifade eden Göktaş, konferansta dile getirilecek mesajların Gazze başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan kadınların sesi olacağını söyledi. 'Burada dile getirilen her söz Müslüman kadınların yeni yüzyıldaki yürüyüşüne istikamet kazandıracak. Gazze kadınlarının sesini duyuran ve mücadelesini görünür kılan bir iradeye dönüşecek' diyen Bakan Göktaş, Filistin'de adalet ve kalıcı barışın bir an önce sağlanmasını temenni etti.

'GÜÇLÜ KADIN, GÜÇLÜ AİLE, GÜÇLÜ TOPLUM'

Türkiye'nin kadın politikalarının 'Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum' vizyonuyla şekillendiğini belirten Göktaş, kadınların eğitimden istihdama, siyasetten diplomasiye kadar her alanda daha etkin rol alması için kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti. Son 24 yılda kadınların güçlenmesine yönelik önemli reformların hayata geçirildiğini kaydeden Göktaş, 2024-2028 Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile bu çalışmaların daha da ileri taşındığını söyledi.

Bakan Göktaş, kız öğrencilerin üniversiteleşme oranının yüzde 14'ten yüzde 53'e, kadın milletvekili oranının yüzde 4,4'ten yüzde 19,8'e, kadın büyükelçi sayısının ise 14'ten 82'ye yükseldiğini belirterek, kadınların iş gücüne katılım ve karar alma mekanizmalarındaki temsilinin de önemli ölçüde arttığını dile getirdi.

'AİLE VE NÜFUS 10 YILI' VURGUSU

Konuşmasında Türkiye'nin aile politikalarına da değinen Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında kadın liderliğinin 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerinin temel unsurlarından biri olduğunu ifade etti. İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından 2026-2035 döneminin 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' olarak ilan edilmesinin Türkiye'nin girişimiyle kabul edildiğini hatırlatan Göktaş, bu alandaki uluslararası iş birliklerinin artırılacağını söyledi.

Konferansta Türkiye iki önemli başarı elde etti. Dr. Ravza Kavakcı Kan, Türkiye'nin adaylığıyla yeniden İİT İstişari Kadın Konseyi Asya Grubu üyeliğine seçildi.

Öte yandan, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Burcu Özsoy, 'Kadınların Teknolojideki Rolü' kategorisinde İİT 3. Kadın Başarı Ödülü'ne layık görüldü.

YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Bakan Göktaş, konferans kapsamında Bangladeş, Pakistan ve İran'dan mevkidaşları ile İİT Bağımsız Daimi İnsan Hakları Komisyonu yetkilileriyle ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde kadınların güçlendirilmesi, sosyal hizmetler alanındaki iş birlikleri, çocukların dijital ortamda korunması, sosyal yardım mekanizmaları ile bölgesel barış ve insani krizler başta olmak üzere çeşitli konular ele alındı. İranlı yetkililerle yapılan görüşmede ise savaşın yol açtığı insani sorunlar ve savaş sonrası sosyal hizmet alanında iş birliği imkanları değerlendirildi.