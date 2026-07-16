Venezuela'daki depremler sonrası 27 Haziran'da bölgeye giden TSK DAK timleri ve AFAD ekipleri çalışmalarını tamamlayarak 15 Temmuz'da Türkiye'ye döndü. Bölgeye toplamda yaklaşık 34 ton barınma ve sağlık malzemesi ulaştırıldı.

ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Venezuela'da meydana gelen depremlerin ardından bölgeye gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İnsani Yardım Tugay Komutanlığına bağlı Doğal Afetler Arama Kurtarma (DAK) timleri ile AFAD personelinin kurtarma çalışmalarını tamamlayarak Türkiye'ye döndüğünü açıkladı.

Bakanlığın açıklamasına göre, Venezuela'da yaşanan depremler sonrası 27 Haziran'da Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait 2 adet A400M uçağıyla bölgeye ulaşan DAK timleri ve AFAD ekipleri, arama kurtarma faaliyetlerini tamamladığı duyuruldu. Haftalık basın toplantısında yapılan açıklamada görevlerini başarıyla tamamlayan ekiplerin 15 Temmuz itibariyle yurda döndüğü bildirildi.

Bakanlık ayrıca, depremden etkilenen bölgelere bugüne kadar yaklaşık 34 ton barınma ve sağlık malzemesi ulaştırıldığını kaydederken, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyulan bölgelerde insani yardım çalışmalarına destek vermeye devam edeceğini kaydetti.

Ülkemizin yardım elini Venezuela'ya ulaştırıyoruz.



Venezuela'nın Yaracuy bölgesinde meydana gelen depremlerin ardından, AFAD Başkanlığının talebi üzerine oluşturulan arama kurtarma ekipleri ve insani yardım malzemeleri, Türk Hava Kuvvetlerine ait A400M uçağıyla afet bölgesine: pic.twitter.com/MlPcMuqRZV — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 26, 2026