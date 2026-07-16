Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılının ikinci yarısında uygulanacak yeni asgari ücreti belirledi. Yeni düzenlemeyle net asgari ücret 61 bin 677 TL, brüt asgari ücret ise 70 bin 893 TL oldu.

KKTC (İGFA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2026 yılının ikinci döneminde uygulanacak yeni asgari ücreti belirlediğini açıkladı.

Komisyon kararı doğrultusunda, yeni brüt asgari ücret 70 bin 893 TL, net asgari ücret ise 61 bin 677 TL olarak belirlendi.

2026 yılının ilk yarısında uygulanan asgari ücret ise aylık brüt 60 bin 618 TL, net 52 bin 738 TL olarak belirlenmişti.

Yeni düzenlemeyle birlikte net asgari ücrette yaklaşık 8 bin 939 TL, brüt asgari ücrette ise 10 bin 275 TL artış gerçekleşti.

KKTC'de belirlenen yeni asgari ücretin, ilgili kararın yürürlüğe girmesiyle birlikte 2026 yılının ikinci yarısında uygulanması bekleniyor.