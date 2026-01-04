MYK, üç meslek standartları revize ederken, değişiklik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.
ANKARA (İGFA) - Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ'de değişiklik yaptı.
Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile orijinal tebliğin Ek-10, Ek-11 ve Ek-12 bölümleri yeniden düzenlendi.
Buna göre, Fidan Yetiştiricisi, Meyve Yetiştiricisi ve Sebze Yetiştiricisine ilişkin üç meslek standardının içeriğini güncelledi.
Standartlar, belirli meslek dallarındaki ulusal yeterlilik gerekliliklerini, sınav ve belgelendirme kriterleri kapsarken, değişikliklerle, meslek standartlarının güncel iş gücü taleplerine, teknolojik gelişmelere ve sektör ihtiyaçlarına uyum sağlaması amaçlandı.
Güncellenen ekler, ilgili mesleklerde eğitim, sınav ve sertifikasyon süreçlerini doğrudan etkileyeceği kaydedildi.
Söz konusu değişikliğin detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz