Düzce'de Eski Yığılca Belediye Başkanı Rasim Çam'ın, Alaplı'da yapılan karla mücadele çalışmalarını Yığılca'da yapılmış gibi paylaştığı iddiası ilçede tepkilere neden oldu.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'nin Yığılca ilçesinde, eski belediye başkanı Rasim Çam'ın Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde gerçekleştirilen karla mücadele çalışmalarını Yığılca'da yapılıyormuş gibi kamuoyuna sunduğu iddiası tartışma yarattı.

Gazeteci Sefer Demir, Yığılca'ya yönelik 'yardım ve hizmet' olarak paylaşılan videoların, aslında Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin'in sosyal medya hesaplarında yer alan görüntülerle birebir örtüştüğünü ortaya koydu. Demir, söz konusu paylaşımların Alaplı'daki çalışmalara ait olduğunu belge ve karşılaştırmalarla kamuoyuna sundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iddiayı sert sözlerle eleştiren Demir, başka bir ilçede verilen hizmetin Yığılca'da yapılmış gibi gösterilmesini 'izahı olmayan bir durum' olarak nitelendirdi.

İddiaların gündeme gelmesinin ardından Yığılca halkı da sosyal medyada tepki gösterdi.

Vatandaşlar, ilçenin gerçek sorunlarıyla mevcut yönetim mücadele ederken, başka bir ilçeye ait hizmetlerin Yığılca'ya mal edilmesinin güven sarsıcı olduğunu dile getirdi.

Öte yandan Yığılca Belediye Başkanı Selami Savaş, belediyeye destek amacıyla makine gönderenlere teşekkür ettiği bir paylaşım yaptı. Ancak bu paylaşımda Rasim Çam'ın ismi yer almazken, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin'in teşekkür paylaşımında söz konusu isimlere yer verilmesi dikkat çekti.

Yaşanan tartışmalar sonrasında eski başkan Rasim Çam'dan konuya ilişkin bir açıklama ya da düzeltme gelip gelmeyeceği ise merak konusu oldu.