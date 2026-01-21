Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme ile Konseyin yapısı, görevleri ve çalışma esasları netleştirildi.

ANKARA (İGFA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, iş sağlığı ve güvenliği politikalarının oluşturulmasında önemli rol üstlenen Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi'nin çalışma usul ve esaslarını yeniden düzenledi. Yeni yönetmelik, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle birlikte Konseyin amacı; ülke genelinde iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir bir ulusal iş sağlığı ve güvenliği politikasının oluşturulması olarak tanımlandı.

Konseyin çalışmalarında özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların ihtiyaçlarının da dikkate alınacağı vurgulandı.

Konsey, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı veya görevlendireceği bakan yardımcısının başkanlığında; ilgili bakanlıkların bakan yardımcıları, üst düzey kamu yöneticileri ile işçi, işveren ve kamu görevlileri konfederasyonları ve meslek kuruluşlarının temsilcilerinden oluşacak. Gerekli görülmesi hâlinde üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcileri de çalışmalara dâhil edilebilecek.

Yeni düzenleme kapsamında Konsey; ulusal iş sağlığı ve güvenliği politika belgesinin hazırlanması, mevzuatın geliştirilmesine yönelik öneriler sunulması, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve iş sağlığı ve güvenliği kültürünün yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yapacak.

Yönetmelik ile Konseyin yılda en az bir kez toplanması, kararların salt çoğunlukla alınması ve alt kurul, danışma ve çalışma gruplarının oluşturulmasına ilişkin usul ve esaslar da belirlenirken, 2013 tarihli önceki Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

