Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Elektrik Piyasası Ölçüm Sistemleri Yönetmeliği'nde değişikliğe gitti. Düzenleme ile iletim sistemine bağlanacak üretim tesislerinde sayaç temini, haberleşme ünitelerinin kullanımı ve geçiş sürelerine ilişkin yeni kurallar getirildi.

ANKARA (İGFA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından hazırlanan 'Elektrik Piyasası Ölçüm Sistemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik', bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklikle birlikte, iletim sistemine bağlanacak üretim tesislerinde, kullanıcının mülkiyet sınırları içinde kalan ölçüm noktalarına kurulacak sayaç ve modemlerin kullanıcı tarafından temin edilmesi, tesis işlemlerinin ise TEİAŞ tarafından yapılması hükme bağlandı.

Yönetmelikte ayrıca, TEDAŞ - MLZ/2019-064.A kodlu Haberleşme Ünitesi Teknik Şartnamesi kapsamında alınan haberleşme ünitelerinin, 1 Mart 2026 tarihinden sonra yalnızca Akıllı Sayaç Sistemlerine ilişkin usul ve esaslarda belirtilen koşullara uygun olarak tesis edilebileceği belirtildi. Geçici maddelerde yapılan değişiklikle, Elektrik Üretim AŞ'ye ait santrallerin sayaçları hariç olmak üzere, mevzuat kapsamında kullanılan sayaçların bağlantı noktalarının 1 Ocak 2027'ye kadar yönetmeliğe uygun hale getirilmesi zorunlu kılındı. Ayrıca bazı geçiş hükümlerinin yürürlük tarihleri güncellendi.