TÜİK verilerine göre 2024 yılında ulaştırma sektöründe en yüksek enerji tüketimi kara yolunda gerçekleşirken, toplam tüketimde motorin ilk sırada yer aldı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılına ilişkin Ulaştırma Sektörü Nihai Enerji Tüketim İstatistiklerini yayımladı. Verilere göre ulaştırma sektöründe enerji tüketiminin büyük bölümü kara yolu taşımacılığından kaynaklandı. Kara yolu taşımacılığında 2024 yılında toplam nihai enerji tüketimi 1 milyon 103 bin 279 terajul olarak hesaplandı.

Tüketilen enerjinin yüzde 66,4'ünü motorin, yüzde 17,2'sini LPG, yüzde 15,9'unu benzin oluştururken, CNG-LNG ve elektriğin payı oldukça düşük kaldı. Kara yolunda tüketimin yüzde 47,1'i otomobillerden, yüzde 21,4'ü kamyonlardan, yüzde 20,3'ü kamyonetlerden ve yüzde 5,2'si otobüslerden geldi.

Hava yolu taşımacılığında ise toplam enerji tüketimi 287 bin 106 terajul oldu. Bu tüketimin yüzde 84,5'i uluslararası uçuşlardan, yüzde 15,5'i ise yurt içi uçuşlardan kaynaklandı. Jet yakıtı (kerosen) tüketimi bir önceki yıla göre yüzde 8,9 artış gösterdi.

Deniz yolu taşımacılığında yurt içi enerji tüketimi 11 bin 20 terajul olarak kaydedildi. Bu alanda tüketimin yüzde 52,6'sını yolcu taşımacılığı, yüzde 47,4'ünü ise yük taşımacılığı oluşturdu. Motorin tüketimi bir önceki yıla göre yüzde 0,7 azaldı.

Demir yolu taşımacılığında ise toplam enerji tüketimi 10 bin 358 terajul oldu. Enerji kullanımında elektriğin payı yüzde 57,3 ile öne çıkarken motorinin payı yüzde 42,7 olarak gerçekleşti. Bu alanda motorin tüketimi yüzde 2,8 azalırken, elektrik tüketimi yüzde 6,3 arttı.

Ayrıca yüksek hızlı trenlerin elektrik tüketimi yüzde 20,4 azalırken, tramvay ve metro sistemlerinde elektrik tüketimi yüzde 8 oranında artış gösterdi. Veriler, ulaştırma sektöründe enerji kullanımında kara yolunun ağırlığını koruduğunu ortaya koydu.