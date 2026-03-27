Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin teknoloji ve sürdürülebilirlik odaklı vizyonu, uluslararası arenada değer görmeye devam ediyor. Kentlerin dijital dönüşüm ve akıllı şehircilik performanslarını ölçümleyen Akıllı Topluluk Forumu (ICF), Bursa'yı 2025 yılının ardından, 2026 yılında da dünyanın en akıllı şehirleri arasında gösterdi.

BURSA (İGFA) - 6 kıtada 200'den fazla kenti ve yerel yönetimi bir araya getiren ICF (Akıllı Topluluk Forumu), kentlerin teknolojiyi kullanarak vatandaşlarının yaşam kalitesini artırmasını ve sürdürülebilir bir gelecek kurmasını hedefliyor.

Dünya çapında akıllı şehirciliğin en prestijli karnesi olarak kabul edilen ödül programında kentler, dijital dönüşümden sosyal kapsayıcılığa kadar birçok alanda titizlikle inceleniyor. Bursa'nın da dâhil olduğu bu süreçte kentler, önce dünyanın en başarılı 21 şehri arasına girerek 'Smart21' unvanını alıyor, ardından finalistler arasından 'En İyi 7' ve son olarak da 'Yılın Akıllı Topluluğu' seçiliyor. 2025 yılında dünyanın en akıllı 7 kentinden biri olarak seçilen Bursa, 2026 yılında da sürece ilk 21 kent arasında gösterilerek önemli bir adım attı.

BURSA MODELİ DÜNYAYA ÖRNEK OLUYOR

Akıllı şehircilik uygulamalarıyla ICF tarafından açıklanan dünyanın en akıllı şehirleri listesine üst üste iki yıl da girme başarısı gösteren Bursa, uluslararası ölçekteki güçlü konumunu tescilledi. Bursa Büyükşehir Belediyesi, veri temelli yönetim anlayışı, akıllı ulaşım sistemleri, açık veri uygulamaları, çevre dostu projeleri ve katılımcı yönetim modelleriyle, kentin tekrar akıllı şehirler listesine girmesini sağlarken, her alanda vatandaşın hayatını kolaylaştıran projelerin de dünya çapında takdir edildiğini bir kez daha ortaya koydu.

ICF, Smart21 listesinde yer alan kentlerin daha detaylı değerlendirmesini yaparak en başarılı 7 şehri finalist olarak belirleyecek. Bu kentler, Hollanda'da gerçekleşecek konferansta duyurulacak. Daha sonra ABD'de yapılacak küresel zirveyle de 'Intelligent Community of the Year 2026' (Yılın En Akıllı Şehri) ödülü verilecek.