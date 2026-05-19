Denetimlerde özellikle fahiş fiyatlı bilet satışları, korsan taşımacılık faaliyetleri ve yetki belgesiz taşımacılık yapan işletmelere yönelik sıkı kontroller uygulanacağını bildiren Bakan Uraloğlu, kurallara aykırı faaliyetlere kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceğini vurgulayarak, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini ifade etti.

Bakan Uraloğlu, vatandaşların güvenli, konforlu ve adil ulaşım hizmeti alabilmesi amacıyla tarifeli yolcu taşımacılığı yapan firmaların kapsamlı şekilde denetleneceğini belirtti.

ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 23-31 Mayıs tarihleri arasında şehirlerarası otobüs taşımacılığına yönelik denetimlerin ülke genelinde artırılacağını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bayram öncesi otobüs firmalarına yönelik denetimleri sıklaştırdıklarını belirterek, 'Fahiş fiyat ve korsan taşımacılığa göz açtırmayacağız' dedi.

