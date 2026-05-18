Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı devam eden Kocaelispor Müzesi için forma imzaladı. Kocaelispor'un çubuklu forması Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tarafından imzalatıldı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın, 'Amatörden Süper Lig'e' diyerek desteklediği Kocaelispor, son 6 yılda 4 kupa kaldırıp, 16 yıllık Süper Lig hasretine son verdi. Süper Lig'deki ilk yılında da kalıcı olmayı başaran Yeşil-Siyahlı temsilcimiz için Büyükakın'ın talimatıyla müze de yapılıyor.

Turka Kocaeli Stadyumu'nda inşası devam eden müzede kuruluştan bugüne tüm kupalar ve çeşitli hatıra eşyaları bulunacak. Başkan Büyükakın, cumartesi günü şehrimize gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a müzede sergilenmek üzere bir de forma imzalattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı çubuklu klasik forma, müzedeki yerini alacak.

Hatırlanacağı gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeşil-Siyahlı ekibin Süper Lig'e çıktığı şampiyonluğu da, '16 yılın ardından yeniden Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'u ve taraftarıyla birlikte tüm Kocaelispor camiasını yürekten tebrik ediyorum. Kocaelili tüm vatandaşlarıma selam ve muhabbetlerimi iletiyorum' sözleri ile kutlamıştı.