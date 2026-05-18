ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Millî Takımımızın 35 kişilik geniş kadrosu belli oldu. Ay-Yıldızlılar, D Grubu'nda ABD, Avustralya ve Paraguay ile karşılaşacak.

İSTANBUL (İGFA) - A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda görev alacak 35 kişilik geniş kadroyu açıkladı.

Dünya Kupası'nda Konya Meram gururu
Türkiye, turnuvada ev sahiplerinden ABD, Avustralya ve Paraguay ile birlikte D Grubu'nda mücadele edecek.

Milli takım, hazırlık kapsamında 1 Haziran'da İstanbul'da Kuzey Makedonya ve 7 Haziran'da ABD'nin Fort Lauderdale kentinde Venezuela ile özel maçlar oynayacak.

22 Mayıs'ta TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde antrenmanlara başlayacak olan A Millîler, 29 Mayıs'ta tesiste kampa girerek Kuzey Makedonya maçının ardından ABD'ye hareket edecek.

