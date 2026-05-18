ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Millî Takımımızın 35 kişilik geniş kadrosu belli oldu. Ay-Yıldızlılar, D Grubu'nda ABD, Avustralya ve Paraguay ile karşılaşacak.

İSTANBUL (İGFA) - A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda görev alacak 35 kişilik geniş kadroyu açıkladı.

Türkiye, turnuvada ev sahiplerinden ABD, Avustralya ve Paraguay ile birlikte D Grubu'nda mücadele edecek.

Milli takım, hazırlık kapsamında 1 Haziran'da İstanbul'da Kuzey Makedonya ve 7 Haziran'da ABD'nin Fort Lauderdale kentinde Venezuela ile özel maçlar oynayacak.

22 Mayıs'ta TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde antrenmanlara başlayacak olan A Millîler, 29 Mayıs'ta tesiste kampa girerek Kuzey Makedonya maçının ardından ABD'ye hareket edecek.