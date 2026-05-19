İzmir Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Kent Lokantaları'nda yurttaşlara ücretsiz yemek ikram etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kent Lokantaları'nda, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat yıl dönümü olan 10 Kasım'da ücretsiz olarak sunulan yemek hizmeti, 19 Mayıs'ta da devam etti.

Gün boyunca İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı altı Kent Lokantası şubesinde vatandaşlara ücretsiz yemek ikram edildi. Kemeraltı, Çiğli, Karabağlar, Menemen, Aliağa ve Yamanlar'daki dağıtımlardan yararlanan vatandaşlar, hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

19 Mayıs sebebiyle vatandaşlara ücretsiz sunulan menüde yayla çorbası, zeytinyağlı bezelye, şehriyeli bulgur, elma, ekmek ve su yer aldı.

KENT LOKANTALARI'NDA KESİNTİSİZ HİZMET

Hatırlanacağı gibi İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kent Lokantaları, Kemeraltı Çarşısı Balıkçılar Meydanı, Çiğli Maltepe Mahallesi, Karabağlar'da Kaymakamlık binasının karşısı, Menemen Mermerli Mahallesi ve Aliağa Kültür Mahallesi Hükümet Caddesi'nde hafta içi saat 11.30'dan itibaren hizmet veriyor.

Menüde, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Ödemiş Bademli'de ürettiği doğal kaynak suyu 'Bademsu' ile Çiğli Halk Ekmek Fabrikası'nda üretilen Halk Ekmek de vatandaşlara sunuluyor. Ayrıca Karşıyaka Yamanlar'da açılan yeni şube ile hizmet ağı genişletildi.

Yamanlar şubesinde dört çeşit menü 25 liradan sunulurken, diğer şubelerde yemekler 50 lira.v