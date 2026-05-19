BURSA (İGFA) -Bursa'nın İnegöl ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen törenler yoğun katılımla gerçekleştirildi. Atatürk Anıtı'ndaki çelenk sunma programının ardından kutlamalar İlçe Kapalı Spor Salonu'nda devam etti. Bursa İnegöl'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla çeşitli tören ve etkinlikler düzenlendi.

Tüm yurtta olduğu gibi kutlama programı Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen çelenk sunma töreniyle başladı.

İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Cumhuriyet Başsavcısı Veli Ecir, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü ile birlikte siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaşın katıldığı törende, İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü çelengi anıta bırakıldı.

Çelenk töreni sonrası kutlamalar İlçe Kapalı Spor Salonu'nda devam etti. Düzenlenen kutlama programına İnegöl protokolüyle birlikte vatandaşlar da yoğun şekilde katılım gösterdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Yusuf Şevki Yücel günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından program Spor Lisesi öğrencileri ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından hazırlanan gösterilerle devam etti. Öğrencilerin performansları büyük beğeni topladı. Sportif ve kültürel gösteriler, izleyicilerden alkış aldı.

Bayram coşkusunun yoğun şekilde hissedildiği program, gençlerin hazırladığı gösterilerin ardından toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.