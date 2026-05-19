BURSA (İGFA) - Mustafakemalpaşa ilçesinde su seviyesinin yükselmesi dolayısıyla dere yatağında mahsur kalan 4 vatandaş, AFAD ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.
AFAD Bursa tarafından yapılan açıklamada, bölgede etkili olan su yükselmesi sonrası mahsur kalan vatandaşlara yönelik hızlı şekilde kurtarma çalışması başlatıldığı belirtildi.
Mustafakemalpaşa su seviyesinin yükselmesiyle dere yatağında mahsur kalan 4 vatandaşımız, Bursa AFAD Bursa ekiplerimizin operasyonuyla kurtarıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen vatandaşlarımıza geçmiş olsun.@AFADBaskanlik @BursaValiligi @altunsalih @m3uldaN pic.twitter.com/g1qmhXUy8X— AFAD Bursa (@bursa_afad) May 19, 2026
Ekiplerin gerçekleştirdiği operasyon sonucunda 4 kişinin güvenli bölgeye tahliye edildiği bildirildi.
Kurtarılan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, yetkililer, vatandaşlara olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.