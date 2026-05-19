Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde su seviyesinin yükselmesi sonucu dere yatağında mahsur kalan 4 vatandaş, AFAD ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla güvenli bölgeye tahliye edildi.

AFAD Bursa tarafından yapılan açıklamada, bölgede etkili olan su yükselmesi sonrası mahsur kalan vatandaşlara yönelik hızlı şekilde kurtarma çalışması başlatıldığı belirtildi.

Ekiplerin gerçekleştirdiği operasyon sonucunda 4 kişinin güvenli bölgeye tahliye edildiği bildirildi.

Kurtarılan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, yetkililer, vatandaşlara olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

