İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın FETÖ bağlantılı sosyal medya hesaplarına yönelik erişim engeli açıklamasını alıntılayarak yaptığı paylaşımda, terör örgütlerinin dijital mecralardaki faaliyetlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirtti.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile tam koordinasyon içerisinde çalıştıklarını ifade ederek, terör örgütlerinin sosyal medya ve dijital platformlar üzerinden yürüttüğü sistematik operasyonlar ile dezenformasyon faaliyetlerine karşı etkin mücadele yürütüldüğünü kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde siber alandaki tehditlere karşı 'tam teyakkuz' halinde olduklarını vurgulayan Bakan Çiftçi, milli güvenliği hedef alan algı operasyonlarına ve terör örgütü uzantılarına hem sahada hem dijital ortamda fırsat verilmeyeceğini belirtti.

https://twitter.com/mustafaciftcitr/status/2056694164738179386

Bakan Çiftçi, paylaşımında 'Mücadelemiz kararlılıkla devam edecek' ifadelerine yer verdi.